莫慌！北市7月17日城鎮韌性演習 將收2波災防告警細胞訊息

台北市府將於7月17日實施2025城鎮韌性演習，由市長蔣萬安全程督導，當天下午1時30分防空警報發放同時，全市民眾會收到防空避難的災防告警細胞訊息；另外，下午3時40分急救站及救濟站的開設演練時，中山國小周邊2公里民眾也會收到災防告警細胞訊息。

北市府表示，警報發放時請不用驚慌，這次演習首度整合過往的「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、協同運作機制驗證、民生必需品配售與物資動員流程演練、救濟站、急救站開設與功能模擬驗證，以及戰時資訊安全防護與通資系統應變演練。

北市府指出，演習當日下午1時30分至下午2時，有30分鐘的「防空」演練；在警報發放後，防空避難設施管理人應主動立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近進入避難，針對這個部分，市府已請全市防空避難設施之管委會協助開放，未配合者將依民防法規定裁罰。

同時，路上行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，以及行人均須按警察或民防人員的引導，到就近的防空避難設施進行避難。

北市府指出，全市的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關（構）等場所，也都要確實配合演練；因此，希望民間業者務必落實引導員工疏散避難。

另外，飛機、高鐵、台鐵、捷運列車、高速公路或高架道路車輛，仍維持正常起降、靠離與行駛，但下機、下車旅客及下交流道及高架道路之車輛，務必配合人員引導避難，請民眾要特別注意掌握行程。

北市府指出，警報解除後下午2時至5時，將在小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小等地點實施綜合實作演練，也提醒市民朋友，各演練點將實施部分交通管制，敬請大家配合。

北市府表示，這次的演練在實證民間力量協力政府，以實地、實作方式實施，來強化全民防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近真實情境的演習，提升自我保衛的意識。

另外，為了強化市民朋友平時防災，戰時維生的觀念，也規畫災民攜帶緊急避難演練，希望能鼓勵民眾提早備妥避難包，讓避難包成為日常生活中不可或缺的物品，漸漸養成防災的觀念與意識。