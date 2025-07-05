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末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

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高雄老牌連鎖店蹭末日預言 網友敲碗等優惠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄老江紅茶牛奶。圖／高市觀光局提供
高雄老江紅茶牛奶。圖／高市觀光局提供

日本漫畫家龍樹諒預言今天將出現「毀滅性地震」，引起關注。高雄市觀光局曾推薦的「經典美食」在臉書粉專貼「營業公告」，稱無論是否終結，將照常營業，還稱已完成「邊逃命邊搖杯」實作演練，令網友笑翻。

老江紅茶牛奶昨天在臉書發出這項公告，稱坊間盛傳「2025年7月5日為世界末日」，內部研議，無論是否終結，將照常營業、秉持「地球尚存，紅茶牛奶不息」理念，繼續提供服務。公告內還提及，如遇隕石來襲，門市人員已完成「邊逃命邊搖杯」實作演練，引起網友連留言，覺得小編幽默。

網友留言，有點想看「邊逃命邊搖杯」的實作演練畫面，也有人認為「邊逃命邊搖杯，應該違反勞基法吧」、「不讓員工放假反而職訓」，但是，更有不少人留言，「世界末日怎麼沒促銷」、「以為有優惠，誠意不足」。

世界末日 牛奶

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