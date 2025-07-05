末日預言「真有海嘯怎麼辦」？氣象署曝逃生4準則：提升存活機會

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言7/5可能會出現大災難，對此，氣象署表示，無論預言是否成真，對災害多一份注意、早一步準備，總是好事，更指出若真遇上海嘯來襲，務必做到4準則，能大大提升存活機會。

氣象署在臉書粉專「報地震」表示，在台灣，海嘯預警可能透過電視、廣播、手機細胞廣播訊息等管道發布，一旦收到海嘯警訊或海嘯警報，千萬不要傻傻待在原地，立刻就要做出4準則「往高處、往內陸、找堅固、抓牢固！」。

氣象署進一步說明，若所在的位置附近正好有高樓或山坡，請往高處移動，建議待在3層樓（高約10公尺）以上的區域，靜靜等待警報解除。若附近沒有高處，請往內陸移動，盡量遠離海岸線，短程移動不建議開車，以免塞車、影響逃生，或是連人帶車被海嘯捲走。

氣象署表示，若海嘯發生當下，不幸位於海邊或低窪地區，真的來不及逃跑的話，建議就地尋找堅固的建築物避難，並且盡可能打開所有門窗，減少海嘯對建築物的衝擊。若不幸落入水中、被海嘯沖走，嘗試抓住大型漂浮物，或是想辦法爬上附近相對較高的固定物，等待後續救援。

氣象署強調，千萬不要在第一波海嘯結束後，就立刻折返原地，畢竟可能還會有第二波、第三波，而且不一定是幾分鐘內就會襲來，有可能間隔長達數小時，建議民眾持續關注氣象署海嘯資訊，等到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」的消息發布後，再返回原處。

氣象署提醒民眾，海水退去後，若發現遭海嘯沖毀的設施或建築物，千萬不要接近，以免倒塌造成二次傷害。收到海嘯預警後，也不要出於好奇前往岸邊觀浪，或專程跑回家收拾財產，以免耽誤逃生時間。