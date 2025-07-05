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影／「柏林愛樂12把大提琴」重返高雄 衛武營迎來世界天團

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣知名大提琴家張正傑與世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」合影。記者郭韋綺／翻攝
台灣知名大提琴家張正傑與世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」合影。記者郭韋綺／翻攝

世界天團「柏林愛樂12把大提琴」2025年亞洲巡演重返高雄，7月16日晚間將於衛武營音樂廳演出，涵蓋古典音樂與跨界改編，重新演繹古典與創新的經典作品，並融入台灣傳統歌謠，為南台灣樂迷帶來獨特的大提琴饗宴。

柏林愛樂12把大提琴誕生於1972年一場奧地利廣播錄音，由柏林愛樂樂團首席大提琴群自發組成，受到大眾熱烈迴響，曾與世界知名指揮家與音樂家合作演出，聲譽遍及全球。

當時柏林愛樂首席指揮卡拉揚（Herbert von Karajan）驚豔無比，親自授予樂團冠名許可，成為柏林愛樂管弦樂團旗下唯一冠名的子團體，50多年來歷經半世紀傳承，團隊成員歷經世代交替至今已來到第三代，12名演奏家聽不出世代隔閡，甚至愈來愈完美。

這支以高度默契和精湛技巧著稱的室內樂團體，突破傳統編制與曲目框架，展現大提琴多元音色與表現力，亦被譽為是「無指揮下的完美合奏」。

此次演出新成員加入年僅26歲的大提琴家Moritz Huemer，來自與奧地利接壤的小國列支敦士登，從小因姑姑是大提琴老師，對大提琴發出高音優美的旋律與低音厚重的音響著迷，憧憬在柏林愛樂管弦樂團演奏，這個願望終於實現，並首度參與亞洲巡演。

與柏林愛樂12把大提琴淵源深厚的台灣知名大提琴家張正傑指出，2010年樂團訪台演出，當時在衛武營戶外榕樹廣場演出，受到南部觀眾熱烈回響，當時大師們揮汗如雨，卻是他們最難忘的回憶，此次再度登台，登上衛武營音樂廳演出多首橫跨古典與電影配樂的改編曲目，呈現兼具深度與親和力的全新曲目設計。

張正傑表示，曲目包含巴西作曲家維拉·羅伯斯「巴西的巴赫」、法國作曲家佛瑞「巴望舞曲」、捷克作曲家德弗札克「斯拉夫舞曲」經典之作，也包括樂團最擅長的跨界演出，法國香頌「玫瑰人生」、知名電影配樂「鐵達尼號」、「虎豹小霸王」，呈現古典與流行交會的獨特風格。另有台灣「天黑黑」、「雨夜花」、「恆春耕農歌」，都是大家耳熟能詳的歌謠。

柏林愛樂12把大提琴16日晚上7時衛武營演出，售票反應熱烈。下午4時在高美館202展覽室有一場暖身公益演出，只限100名輪椅族朋友參與，索票可至KKTIX官網、高美館官網或社群平台。

台灣知名大提琴家張正傑與世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」合影。記者郭韋綺／翻攝
台灣知名大提琴家張正傑與世界級天團「柏林愛樂12把大提琴」合影。記者郭韋綺／翻攝

柏林 樂團 音樂

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