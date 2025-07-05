夏日「1消暑神器」禁止帶上飛機？一票苦主錯愕：我的被丟了

隨著夏季高溫來襲，日本街頭近日掀起一波「涼感圈」熱潮。這種掛在脖子上的降溫裝置外型類似U型枕，內部填充特殊冷凍材料，只需短時間冷凍即可長效保冷，深受當地民眾與觀光客喜愛。不少遊客更將其視為「必備防暑神器」，在街頭、電車或戶外景點都能見到配戴者身影。

不過，這股清涼風潮卻也在機場引發不少爭議。臉書社團「京都自由行究極攻略」有旅客反映，涼感圈因含有液態冷凝物、內部成分無法即時確認，無法隨身攜帶通過安檢，被航空公司要求丟棄或拖運。有些人因事先不知規定，抵達安檢才被迫當場棄置心愛的涼感圈。

大批網友直呼「我的被丟了」、「因為是液體，所以要托運」、「去年丟了4個」、「涼感圈內部是凝膠類的液體，難怪過不了」、「我們也不知道，在日本被丟了」、「我昨天被丢了，慶幸風扇沒被丟」。

根據相關規定，旅客隨身攜帶的液體、凝膠或噴霧類物品，其容器容量不得超過100毫升，超過者將無法帶上飛機。因此，像布丁、果凍這類食品建議放入托運行李，以免遭沒收造成浪費。