台灣震撼管樂團40歲 在多倫多「讓世界聽見台灣」

由台北市立中正高中管樂社校友創立的台灣震撼管樂團，3日晚間在多倫多舉行「讓世界聽見台灣的聲音」音樂會，扮演音樂外交大使，完成以美加巡演歡度40週年團慶前半段使命，還促成一場中正高中校友「多倫多小團圓」。

昨晚的音樂會在多倫多台北僑教中心吸引300多名僑民和加拿大友人前來聆賞；團長孟義超為迎接40週年團慶，花了3年完成創作的「台灣風情綺想曲」，也在多倫多「世界首演」。

儘管全團前晚才千里迢迢從台灣飛來，25名團員及多名指揮仍卯足全力，奏出支支耳熟能詳的台灣民謠組曲，還有樂團為造訪加拿大特別創作的新作品「紅河谷的春風」，巧妙結合加拿大民歌「紅河谷」（Red River Valley）和台灣民謠「望春風」。曲曲贏得滿堂彩，現場氣氛熱烈又溫馨。

震撼管樂團藝術總監兼指揮梁兆豐向中央社表示，震撼管樂團在1986年由孟義超和一批熱愛管樂的中正高中校友畢業後創立。憑藉著對管樂、對彼此情感凝聚的珍視，樂團一步步走到40週年，已有第2代成員加入，最年輕的是國中生，最年長的大約60多歲。

梁兆豐說，震撼管樂團第10年正式立案，第20年在國家音樂廳演出，2005年開始自費出國巡演，30週年樂團走訪澳洲，成為第一個在澳洲雪梨歌劇院全場演奏台灣音樂的管樂團。

這次為慶祝40週年，震撼管樂團選擇美國和加拿大寫下另一個歷史。7月5日樂團將在紐約卡內基音樂廳演出，也將是第一個在卡內基音樂廳全場演奏台灣音樂的管樂團。

梁兆豐表示，打從樂團成立30年開始，每到一個國家就會創作結合台灣與該國民謠的管樂曲目，就是為了一個小小的理想：讓台灣、台灣音樂家和年輕台灣作曲家站上世界的舞台。這與眾不同的「使命感」，也讓樂團成員有志一同地年年堅持走下去。

孟義超說，高中畢業18歲成立樂團至今走了40年，很不容易；多年下來，他感觸最深的是「音樂是最有穿透性的文化，可以跨越意識型態上的差距」，連結不同文化背景的人群。

震撼管樂團這次在多倫多的演出也意外促成一場中正高中校友海外小團圓，大家一聊才赫然發現，包括昨晚到場致詞的駐多倫多台北辦事處長梁毅鵬、主辦單位台北僑教中心主任藍柏青、音樂會主持人鄭涵妤，都是中正高中畢業。如此機緣，也在現場傳為佳話。