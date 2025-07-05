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丹娜絲颱風即將侵台 氣象署上午8時30分發布海警

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
丹娜絲颱風今天凌晨2時生成，中心位置在東沙島東南方130公里處，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。圖／取自中央氣象署網站
丹娜絲颱風今天凌晨2時生成，中心位置在東沙島東南方130公里處，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。圖／取自中央氣象署網站

丹娜絲颱風今天凌晨2時生成，中心位置在東沙島東南方130公里處（鵝鑾鼻西南西方410公里處），強度有持續增強趨勢，可能對台灣構成威脅，中央氣象署上午8時30分發布丹娜絲颱風的海上颱風警報。

中央氣象署表示，根據最新資料顯示，第4號颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。海上警戒區域有東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。今天新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大。

氣象署發布高溫資訊，颱風外圍環流沉降影響，今天台北市、新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彰化縣為黃色燈號。

輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

丹娜絲颱風

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