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「老菸槍雙人組」演唱會延期…消費者氣炸 36件向北市府申訴

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。圖／取自臉書「滿場娛樂」
美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。圖／取自臉書「滿場娛樂」

美國知名電音組合老菸槍雙人組（THE CHAINSMOKERS）3月在北市大佳河濱公園演出，主辦單位突宣布延期。北市法務局截至7月已收到36件消費申訴案，呼籲業者應盡速公告詳細退票資訊並退款，妥善處理消費者後續退票事宜。

老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦「THE CHAINSMOKERS LIVE IN TAIPEI 2025」演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日透過其Facebook粉專公告宣布延期，引發消費者不滿。

法務局指出，截至7月4日北市已受理36件消費申訴案，消費者反映業者雖已公告演唱會延期，但僅公告延期，未明確說明延期至何時。另外，消費者依業者公告方式申請退款，卻遲未獲得回應或實際退款，顯示業者對退票處理進度及資訊公開仍有不足。

法務局說，依藝文表演票券定型化契約應記載事項第3點規定，藝文表演未如期演出時，消費者得請求全額退款，業者應積極配合辦理，以保障消費者權益。

法務局強調，業者應本於誠信原則主動公告退票機制與合理時程，並設置專人窗口處理消費者退款申請，避免延宕退款作業。如經查業者未依法辦理退款，罔顧消費者權益，市府將依法發動行政調查程序。

消保官葉家豪提醒，不接受演唱會延期而欲申請退款的消費者，當初以信用卡方式支付票價者，可洽發卡銀行申請爭議款，並請注意申請期限限制。消費者如有任何消費上的爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢。

北市 消費者 演唱會

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