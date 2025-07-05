丹娜絲恐以中颱撲台 上午海警專家估晚上陸警 下周一是否颱風假關鍵曝

今年第4號颱風丹娜絲凌晨2時生成，目前中心位於恆春西南方海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，距離並不算遠，就是在台灣家門口出現的一個颱風。衛星觀測顯示颱風的結構還不錯，環流不大，卻頗為扎實，配合周邊較佳的發展條件，強度有繼續增強的趨勢。

他說，丹娜絲颱風明後天進一步靠近台灣的時候，有可能來到輕颱上限，甚至接近中颱門檻的強度等級。

如果路徑沒有明顯變化，吳聖宇預估今天上午8時30分中央氣象署將先針對台灣海峽南部發布海上颱風警報，後續逐漸擴展至其他海面。並且有機會在今天晚間發布中南部的陸上颱風警報。警報發布的時間隨著颱風移動速度及路徑變化仍有調整的空間，但是今天內海陸警陸續發布的機會看來很高。

吳聖宇說，未來丹娜絲颱風仍將先緩慢往北後，再轉向北北東到東北方向移動，大致趨向台灣海峽，今天移動速度仍較緩慢，明天下午過後會逐漸加快，並且於明天晚間到下周一上午之間最接近台灣。

他表示，颱風中心有機會掠過澎湖附近，經過台灣海峽上空的過程路徑仍有向東、西微調的可能性，仍然不能排除颱風中心進一步靠近西半部沿岸的機會。

颱風暴風圈則將會一路由南往北掃過西半部陸地，吳聖宇說，整體來看，到了下周一下午之後，颱風將會開始遠離，到時候颱風警報就可望陸續解除。

照這樣的路徑及速度變化來看，今天仍是受到颱風外圍東南風的影響，吳聖宇表示，花東地區、恆春半島有短暫陣雨，西半部則普遍會有午後熱對流雷雨，並有局部短時較大雨勢發生機會，午後外出要多留意天氣變化的情況。東半部高溫32至34度，西半部高溫仍有34至36度或以上，還是相當炎熱的一天。

明天隨著颱風逐漸加速靠近，吳聖宇表示，天氣愈晚會愈糟糕，由南往北風雨會陸續出現，苗栗以南地區、澎湖地區、恆春半島、台東及花蓮等地要留意豪雨或以上等級降雨發生機會，新竹以北到大台北一帶則是降雨相對比較少的區域。

吳聖宇表示，西半部沿海、澎湖金門馬祖、恆春半島沿海、綠島蘭嶼、宜蘭東北角、基隆北海岸等地，要注意強陣風發生的情況，尤其外島的澎湖可能離颱風中心最接近，另外就是新竹到台南之間的沿岸也可能被颱風中心東側的較強風力區域掃過，強陣風現象可能會特別明顯。

明晚到下周一上午將是各地風雨最明顯的一段時間，不過，吳聖宇表示，下周一上午的風雨程度，可能還要再觀察後續颱風實際的移動速度變化情況，事關會不會停班課，需要慎重觀察。

吳聖宇表示，下周一下午之後颱風遠離，風雨會陸續趨緩下來，不過西南到偏南風，為中南部帶來的較大降雨有可能延續到下周一晚間，這也是需要持續觀察的重點。

下周二之後颱風遠離，但吳聖宇表示，台灣似乎將陷入大範圍的低壓帶中，可能會有一段天氣不穩定的時間，整體降雨的機會較高，午後熱對流雷雨發展較旺盛，同時也還要注意是不是有其他擾動或颱風在低壓帶中再發展的機會，後續值得持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。