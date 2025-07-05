末日預言破滅想趁暑假大玩日本 林氏璧提醒2件事

日本漫畫家龍樹諒在新書中的末日預言，引起廣泛討論，網路流傳日本時間今天清晨4時18分可能發生大災難，如今時間已過。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，如果你一覺醒來因為世界還沒毀滅，氣得罵龍樹諒是神棍，然後想要馬上訂日本機票的話，他想提醒兩件事。

「別急」。林氏璧表示，龍樹諒根本沒有說是凌晨4時發生，從頭到尾說的都是7月，而現在甚至連7月5日都沒過完。且就算到8月都沒發生，「我個人相信她是沒有惡意做這件事的，她只是把她夢到的東西畫下來，她本人沒有以預言家自居。若因為她做的這件事讓我們這個平行世界沒有發生大災難，我們還應該感謝她呢」。

林氏璧表示，從零到100來說的話，他相信這件事的程度大概是10至15%。他雖然是受醫學教育的科學腦，但他一直是相信有科學沒有辦法解釋的事情，他覺得對大自然，上天要保持有敬畏之心是很重要的。

如果想買廉價航空機票，「也許是可以出手了」，林氏璧表示，不過據旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」臉書粉專的情報，下周一起幾間傳統航空都會開始夏季旅展。如果在考慮暑假飛日本機票，因為這幾年颱風常常往日本去，他個人會比較傾向還是買傳統航空，比較有保障一點。