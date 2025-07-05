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末日預言就在今天 臨床心理師：維持好穩定的心情
日本漫畫家龍樹諒在於漫畫「我所看見的未來」預言今天2025年7月5日，日本將發生地震、海嘯等重大災難，令不少人感到恐慌，甚至開始準備避難包。擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員臨床心理師林姿吟說。維持好穩定的心情，對身心健康才有助益，否則即使躲過所謂的末日，也可能因過度擔心導致自律神經失調而難以安然生活。
林姿吟指出，末日預言對大部分人而言，是提醒生命可能即將終結，因此會感到惶惶不安，因為正規教育體系中偏向重視智育，普遍缺乏系統性地教授生命教育，造成許多人畏懼及逃避面對生命終點的議題。
生命終結的議題無法用科學完整解答說明，且內容通常令人感覺冰冷無情。而透過宗教哲學的闡釋，如基督宗教帶給人對於永生懷抱期盼，理解人的靈魂不因肉體的朽壞而消失，卻可在新天新地中與親人共享永福。這種價值觀可讓人更坦然地面對生命中許多難以掌握的無常，並珍惜現有的一切。
趨吉避凶是人的天性，然而對於無法掌握的未來與其一直關注訊息，還不如把精力用來與重要的人事物道愛、道謝與道歉，即使來不及道別，遺憾也不會那麼大。維持好穩定的心情，對身心健康才有助益，否則即使躲過所謂的末日，也可能因過度擔心導致自律神經失調而難以安然生活。
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