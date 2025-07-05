輕度颱風丹娜絲恐侵台 氣象署上午8時30分發布海上警報

輕度颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，中央氣象署表示，若第4號颱風丹娜絲行徑無特殊變化，氣象署將於今天上午8時30分發布第4號颱風海上颱風警報，並於8時40分舉行記者說明會。

輕颱丹娜絲發展的位置距離台灣已相當接近，中央氣象署表示，未來可能朝台灣附近移動，未來的強度及走向還有高度不確定性，最新資料以通過台灣海峽北上的機率較高，但仍有部分資料顯示可能進入台灣或從台灣東方海面北上。不同的路徑，為各地帶來的風雨影響會相當不同。

氣象署說，丹娜絲颱風明天前後對台灣天氣影響最明顯，不同地區影響時間也會有些不同，東南部、東部、南部快一點的話今天下半天就會受影響，務必利用今天上半天做好防颱準備，關注最新颱風資訊。