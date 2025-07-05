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丹娜絲明後天暴風圈掃台 吳德榮：南台灣首當其衝 最強之姿進入海峽

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式（左圖）顯示，原分散的系集模擬路徑已比較收歛，也再略往西修，通過台灣海峽，但仍有少部分模擬路徑通過台灣。暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式（左圖）顯示，原分散的系集模擬路徑已比較收歛，也再略往西修，通過台灣海峽，但仍有少部分模擬路徑通過台灣。暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。圖／取自「洩天機教室」專欄

丹娜絲颱風今天凌晨2時生成，對台灣構成嚴重威脅。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，輕颱丹娜絲在台灣西南方海面，移速緩慢、逐漸轉向北北東；強度逐漸增強，以最強之姿，進入台灣海峽

至於颱風影響最明顯的時間和地區，吳德榮表示，丹娜絲颱風明天、下周一通過台灣海峽，暴風圈將掃過部分西半部陸地及澎湖、金、馬；下周二再受其東北方高壓的導引，轉向浙江，應密切注意氣象署發布的警報，加強防颱。

至於第3號輕颱木恩，吳德榮表示，則在日本東南方海面，偏東轉北北西再轉北北東，呈S型路徑，遠離日本。

今天北台灣續晴朗酷熱，注意防曬、防中暑。吳德榮說，今天下半天起受丹娜絲外圍水氣影響，南部、東半部轉為有陣雨的天氣，雨勢逐漸增大。北部24至38度、中部22至36度、南部23至35度、東部22至35度。

明天至下周一下午，丹娜絲影響最大。吳德榮表示，南台灣首當其衝，中部次之，東半部防大量降雨，澎湖、金、馬有直接威脅，注意強風、豪雨。下周一晚風雨漸緩。下周二起至下周六天氣好轉，為晴時多雲、天氣偏熱，但大氣不穩定、午後常有強對流發展。

吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，丹娜絲原分散的系集模擬路徑已比較收斂，也再略往西修，通過台灣海峽，但仍有少部分模擬路徑通過台灣；暴風圈侵襲機率圖亦顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除。由於模式將持續調整，應繼續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風 台灣海峽 吳德榮

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