侵台颱丹娜絲恐登陸 南部東部今防大雨 明至下周一影響最劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今年第4號輕度颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，中央氣象署表示，今晚起隨著南方太平洋高壓勢力增強，將逐漸北移經過台灣附近，明天至下周一上半天最接近，將為台灣帶來明顯風雨。不過，北移過程各模式預測分歧仍大，最新資料顯示以通過台灣海峽北上機率較高，但亦有進入台灣陸地、或由台灣東方海面北上的可能性；可能今天清晨至上午發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率。預報不確定性仍大，氣象署密切注意其後續動態。

今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。中部及東北部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具。沒下雨時氣溫仍高，各地高溫仍可達32至35度，桃園以北、彰化及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率。

明天、下周一颱風影響，明天各地易有降雨，南部及東南部地區易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率。下周一西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，隨著颱風逐漸遠離，預計下半天降雨將趨緩。

下周二至下周五低壓帶影響，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後留意有局部短暫雷陣雨。下周六至14日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

雷雨 颱風 高溫

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