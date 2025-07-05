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橘世代／【愈老愈快樂】秦漢、趙婷重逢 舊照喚起往日情誼
受邀錄製元氣網「元氣大來賓」，秦漢準時來到聯合報汐止總部，走進攝影棚，氣氛立刻熱鬧起來。
當天擔任主持的趙婷格外開心，因為這是兩人五十多年來首度鏡頭前重逢。她說，在李行導演執導的電影「海韻」中，秦漢飾演她的叔叔，「那時我心裡偷偷驚呼：哇！他怎麼可以這麼帥！」
訪談現場，趙婷特別帶來一本珍藏多年的黑白相簿，裡頭記錄著當年合作拍片的點滴。她和秦漢一邊翻看，一邊聊起往事，氛圍溫馨。
相簿裡有不少照片，秦漢說：「這些照片，我都沒看過耶。」連經紀人都說要借走相簿掃描存檔。
多年未合作，這回的相見不只喚起記憶，也讓大家見證了一段情誼。鏡頭裡外，他們都以最自然的方式，讓昔日與當下悄然交會。
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