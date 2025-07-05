橘世代／【愈老愈快樂】秦漢看得開、活得好 「活得快樂最重要」

「人生匆匆，活得快樂是最重要的事情。」秦漢的人生觀相當豁達，擁有一顆年輕的心，常常感恩，他很珍惜每天一早醒來，身體很健康、呼吸到好空氣，也活得好好的，會感謝且面帶微笑的迎接新的一天開始。

「要珍惜人生，活著的每一刻都很可貴。」秦漢認為，人生很短，要活在當下，每個人都會老、會死，只要認清這個真理，就能快樂的過生活，像他會和朋友好好相聚，做自己喜歡的運動，例如打籃球等。

秦漢的人生每一階段都很精采，但他覺得計畫往往趕不上變化，尤其他發現他每一次的規畫似乎都不太成功，因此，他人生的各階段都不太計畫的，就隨遇而安，快樂的過日子。「我年紀比較大，更快樂了，可能對人生看得比較清楚。」也建議大家，有時候可以把自己的心放寬一點。

「人生不如意的事十之八九」，秦漢舉例，如果你碰到一個討厭的傢伙冒犯了你，就要趕快把那個不舒服的感覺消掉；碰到一些倒楣的事、討厭的人，則要盡量把自己的心情放開一點，「活得快樂是最重要的事情」。