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橘世代／【愈老愈快樂】秦漢打籃球、騎單車 「讓自己身體翻新」

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
戲裡瀟灑騎單車，秦漢戲外也天天騎單車去打籃球。 圖／Netflix提供
戲裡瀟灑騎單車，秦漢戲外也天天騎單車去打籃球。 圖／Netflix提供

「在我的人生裡，打籃球是一個很重要的事情。我從年輕時就開始打籃球，一直打到快一百歲了。」七十九歲依然老當益壯、童心未泯的秦漢，許多人都會在台大的籃球場上看到他揮灑汗水馳騁球場打球的身影。

曾是明星籃球隊隊長的秦漢，幾乎周一至周五的下午，都會從住家騎腳踏車到球場打籃球。「打籃球是很好的運動，讓身體健康。現在我都打半場，常常一打完三個鐘頭，就滿身大汗，回家洗個澡，身體像翻新了一樣。」他的球友都是很好的人，秦漢很開心看到他們，「我喜歡遊戲、好玩的，大家都很和氣的玩嘛」。

騎腳踏車也是秦漢喜愛的運動之一，他認為，「騎腳踏車的好處多，不僅能鍛鍊腳，也能鍛鍊腦，發展出好的協調力和感知力。」由於馬路狀況很複雜，年紀大的人會害怕，但他現在騎腳踏車在路上，則會感覺到這邊有個危險來了、那邊有個地是不平的…，慢慢地就恢復了像十幾歲在騎腳踏車時的狀態，不會感到害怕了。

秦漢不喜歡上健身房使用固定的器材運動，「一個人只要肯動，就可以做徒手操動一動，在辦公室也可以運動」。

他一邊受訪，並當場示範做舒緩關節的運動，包括「彎腰」運動、低頭族做「抬頭」運動等，像是他騎腳踏車去公園時，在等紅燈的時候，他就會「抬抬頭」看看天空中的樹，這也是一種運動。

「睡覺非常重要。」秦漢透露，他的睡眠時間滿長的，「每天睡覺都超過八小時」。因為白天挺忙的，操勞過了，像是每天下午打籃球，有運動過了；看看書報雜誌，有用過腦筋了；聽過音樂了…，一天下來，腦子累了、身體也累了，因此，他很容易入睡，只要想睡覺了，去睡很快就睡著了。

「有的人喜歡睡前想事情，這是一個最不好的習慣。」秦漢奉勸有失眠困擾的人，睡前千萬不要想事情，不要去想那些會傷腦筋干擾睡眠的事情，要讓自己的精神和身體慢慢靜下來，進入一種昏迷的狀態，就會睡著了。

目前身體健康狀況不錯的秦漢，沒有什麼病痛，僅有胃不適的小毛病。他自認「胃不好」，其實是自作自受，因為從小養成不要浪費食物的習慣，像吃一碗很大的牛肉麵，吃到三分之二就已經飽了，但為了不要浪費，就硬吃下去，因此常在下午四、五點，胃就會不舒服。「可能年紀大，消化能力較弱了，亂吃就會消化不良。」他則學蔣介石喝可樂緩解，對他來說，還真的有效。

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