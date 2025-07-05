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橘世代／【愈老愈快樂】秦漢自在熟年 享受一個人生活

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
秦漢很喜歡目前的生活，年紀愈大愈快樂。 記者曾吉松／攝影
秦漢很喜歡目前的生活，年紀愈大愈快樂。 記者曾吉松／攝影

七十九歲的秦漢，帶著一種歲月洗鍊過的自在，笑容裡藏著頑皮，專注聽著提問，說話時眼睛閃閃發光，彷彿銀幕裡的深情男主角未曾遠去。你若仔細聽，他講的不是演藝事業，不是戲劇成就，而是一種關於生活的哲學。他說：「現在的我，比以前快樂。」

79歲帥氣依舊 演活失智老父

在影集「忘了我記得」中，他演一位失智的老父親，調皮又深情。戲裡的角色或許記憶模糊，戲外的他，卻在年歲之中愈加清明。問他為什麼接下這個角色，他哈哈大笑說：「因為我沒看劇本。」原來劉若英邀請秦漢飾演她的父親，他知道劉若英的爸爸是海軍艦長，腦中立刻浮現「軍官與紳士」穿著白色軍裝的李察吉爾，英姿煥發、畫面感十足，才會點頭接演。

這樣不設防的回答，像極了他此刻的狀態，不強求、不安排、不預設。他說，以前演戲講求情感張力，表現要「到位」，但這次則著重自然與生活感，「就像活過角色那段生活一樣」。劉若英身為導演，讓他看了幾部紀錄片，從真實人物的狀態中靠近角色，像是走入一段人生，而不是設計一場表演。

家務親力親為 掌握生活節奏

秦漢現在一個人住，偶爾與子女、孫女見面，反而覺得感情更好。採訪時，女兒陪在一旁，還幫他搭配服裝。日常生活中，大小事他都親力親為。他說自己做事講求效率，像打掃廚房、洗衣、拖地，全都快速完成，「這樣就可以留很多時間玩跟睡覺」。

走出瓊瑤電影 做菜更多創意

從前，他是銀幕上的白馬王子，瓊瑤戲的第一男主角；現在，他是家中吸塵器的主人、愛做紅燒牛筋牛尾的廚師、想彈吉他的熟年男孩。他上網看影片學做菜，剛開始像做化學實驗，不敢亂加料，但愈做愈有信心，創意也跟著來。雖自認只會簡單料理，但談到蛋炒飯時特別提醒：「飯要乾一點，炒起來才好吃。」沒想到，當年銀幕上風花雪月的秦漢，如今坐在我們眼前講著蛋炒飯作法，多了人間煙火味，真實中見可愛。

運動、聽音樂、看球賽轉播，是他喜歡的生活方式。採訪當天，清晨六點就起床，只為八點準時收看ＮＢＡ冠軍生死戰，「這是重要的事，什麼都不能阻止我看球賽。」他的時間表，不為他人設計，只為自己活得愉快。回想廿多歲時的自己，他坦言當時非常迷惘，未來像霧一樣看不清楚。但現在，他想對年輕時的自己說：「你這小子，以後像我這麼棒的話，就很不錯囉！」

不寫人生清單 只想圓吉他夢

不特別規畫人生，也不會像「忘了我記得」劇中父親一角寫下願望清單，但他許願「有生之年要學會彈吉他」，他記得以前在校園裡，只要有同學彈起吉他，旁邊就圍著一群人，那場景他從年輕想到老，「一直覺得，那樣很帥」。

現在的秦漢依然帥氣，只是那帥氣早已超越外表。從銀幕情人到自在熟年，他沒有被年齡定義，而是用自己的節奏告訴我們，人生的下半場，或許才是最自由、最快樂的開始。

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