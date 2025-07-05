聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風 最快今清晨生成發海警

聯合報／ 記者邱瓊玉尤聰光潘奕言黃于凡／連線報導
準颱風丹娜絲侵台機率高，大台北盆地昨天傍晚已出現大片烏雲。記者潘俊宏／攝影
準颱風丹娜絲侵台機率高，大台北盆地昨天傍晚已出現大片烏雲。記者潘俊宏／攝影

位在菲律賓西北側的熱帶擾動，昨上午八時增強為熱帶性低氣壓（ＴＤ），最快今天凌晨升格為輕度颱風「丹娜絲」。中央氣象署表示，預估最快今天清晨發布海上颱風警報，至於是否會發布陸上颱風警報，還要再繼續觀察。

氣象署表示，由於該熱帶性低氣壓的導引氣流相對比較不明顯，所以移動速度相當緩慢，就是朝著西北方向移動，路徑預估會走台灣海峽北上，明天上午至後天上半天是距離台灣最接近的時刻，全台都有影響，其中又以南部、東南部首當其衝。

氣象署表示，受到外圍環流影響，南部今天降雨機率提高，南部、東南部明天會有局部豪雨發生，其他地區則是局部大雨。

氣溫方面，氣象署表示，今天的氣溫變化不大，還是和昨天差不多，西半部約卅二至卅五度，桃園以北甚至會有卅六度以上高溫，明天受到降雨影響，各地氣溫會降三度左右。

氣象署也提到，隨著該熱低接近台灣的過程，沿海風浪將開始逐步增強，尤其南部、東南部這一帶風浪就會比較開始明顯轉大的情況，周末出遊或前往海邊要特別注意颱風動態。

氣象署表示，後天下半天，颱風會就會逐漸遠離台灣海峽附近，進入中國大陸一帶。目前看來，帶給台灣風雨最明顯的時間，落在明天一整天，登陸機率則還要再觀察。

氣象署海象預報資料顯示，明天台東陣風預估八到十級，浪高四至五公尺，海面風浪偏強，航港局東部航務中心公告，明天台東往返綠島、台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼航線全部停航，七日是否正常起航視風浪而定。

東琉線聯營處及泰富輪等航運也宣布，明天全日停航，七日則視海象另行公告，琉興航運則從昨天下午三時起開始停航，視海況再行公告。阿里山林業鐵路則從今天起至八日全線預警性停駛。

延伸閱讀

準颱風「丹娜絲」逼近 小三通泉金航線明停航

颱風丹娜絲最快今晚生成 5日上午可能發海警

丹娜絲颱風將成形來勢洶洶 東港小琉球航線6日停航

丹娜絲颱風將生成最快明晨海警不排除陸警 周日影響最大可能登陸

相關新聞

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位...

交通空汙二氧化氮致癌 醫團籲監管排放

面對空汙的危害，各界多關注細懸浮微粒，台灣婦產科醫學會及台灣健康空氣行動聯盟指出，空汙危害還需關注交通運具產生的「二氧化...

丹娜絲颱風 最快今清晨生成發海警

位在菲律賓西北側的熱帶擾動，昨上午八時增強為熱帶性低氣壓（ＴＤ），最快今天凌晨升格為輕度颱風「丹娜絲」。中央氣象署表示，...

橘世代／【愈老愈快樂】秦漢自在熟年 享受一個人生活

七十九歲的秦漢，帶著一種歲月洗鍊過的自在，笑容裡藏著頑皮，專注聽著提問，說話時眼睛閃閃發光，彷彿銀幕裡的深情男主角未曾遠去。你若仔細聽，他講的不是演藝事業，不是戲劇成就，而是一種關於生活的哲學。他說：「現在的我，比以前快樂。」

肺癌權威余忠仁將接台大醫院院長 首要任務加強院內性平教育

台大醫院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，由新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁接任。人事案雖尚未正式公布...

保障安全 桃園、南投改善通學步道

為提升學童通學安全，桃園市府斥資1560萬元改善桃園市新屋區永安國小暨國中通學廊道路，工程今年3月底完工。市長張善政視察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。