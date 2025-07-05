丹娜絲颱風 最快今清晨生成發海警

位在菲律賓西北側的熱帶擾動，昨上午八時增強為熱帶性低氣壓（ＴＤ），最快今天凌晨升格為輕度颱風「丹娜絲」。中央氣象署表示，預估最快今天清晨發布海上颱風警報，至於是否會發布陸上颱風警報，還要再繼續觀察。

氣象署表示，由於該熱帶性低氣壓的導引氣流相對比較不明顯，所以移動速度相當緩慢，就是朝著西北方向移動，路徑預估會走台灣海峽北上，明天上午至後天上半天是距離台灣最接近的時刻，全台都有影響，其中又以南部、東南部首當其衝。

氣象署表示，受到外圍環流影響，南部今天降雨機率提高，南部、東南部明天會有局部豪雨發生，其他地區則是局部大雨。

氣溫方面，氣象署表示，今天的氣溫變化不大，還是和昨天差不多，西半部約卅二至卅五度，桃園以北甚至會有卅六度以上高溫，明天受到降雨影響，各地氣溫會降三度左右。

氣象署也提到，隨著該熱低接近台灣的過程，沿海風浪將開始逐步增強，尤其南部、東南部這一帶風浪就會比較開始明顯轉大的情況，周末出遊或前往海邊要特別注意颱風動態。

氣象署表示，後天下半天，颱風會就會逐漸遠離台灣海峽附近，進入中國大陸一帶。目前看來，帶給台灣風雨最明顯的時間，落在明天一整天，登陸機率則還要再觀察。

氣象署海象預報資料顯示，明天台東陣風預估八到十級，浪高四至五公尺，海面風浪偏強，航港局東部航務中心公告，明天台東往返綠島、台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼航線全部停航，七日是否正常起航視風浪而定。

東琉線聯營處及泰富輪等航運也宣布，明天全日停航，七日則視海象另行公告，琉興航運則從昨天下午三時起開始停航，視海況再行公告。阿里山林業鐵路則從今天起至八日全線預警性停駛。