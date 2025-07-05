保障安全 桃園、南投改善通學步道

為提升學童通學安全，桃園市府斥資1560萬元改善桃園市新屋區永安國小暨國中通學廊道路，工程今年3月底完工。市長張善政視察時強調，新屋雖為偏鄉地區，但不會被忽視，目前新屋已有6校完成，全市共270所國中小已錄案133所、完工82所。

此次工程涵蓋路面刨舖、人行道修繕、增設庇護島與接送區設置等，張善政指出，永安國中小鄰近中山西路，車流繁忙，有必要改善，增設雙色溫路燈與循環材料鋪面是此次工程創舉。

養工處指出，鋪面採用全再生瀝青與焚化再生粒料磚的「環保高壓磚」，延長壽命並降低維護成本，落實循環經濟，目前有133所列入改善，82所已完工，另53校已向中央提報補助案，已核定49校、獲補助經費6.49億元。

南投縣則針對20多所國小推動人行道與接送區改善工程，鼓勵學校評估退縮圍牆，騰出步道空間。南投市、草屯鎮與名間鄉等人口密集區，校門口車速快、人行道不足，學童與車爭道情況普遍，草屯一名黃姓家長憂心，「每天送孩子過馬路都很緊張」，校方雖有改善意願，卻苦無人力與經費。

縣議員林儒暘也於總質詢中呼籲教育處與工務處盤點各校通學死角，優先施作人行道、標線與號誌燈。教育處長王淑玲指出，已針對南投國小等20校提報改善計畫，對於人行道嚴重不足的校區，將協助評估是否可退縮圍牆、設置通學步道，南投、平和與漳和國小三案總經費4950萬元，獲中央核定。