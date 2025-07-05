健康你我他／90歲媽變老小孩 仍是子女避風港

近90歲的媽媽，總是活在自己特有的季節與時令裡。有時明明是盛夏，她卻叮嚀我們要準備過年拜拜的祭品；寒冬時，她又交代7月半要拜拜，且告訴我們該買什麼來祭拜好兄弟，最重要的是不要犯了7月的禁忌。媽媽總是將節日和時序在腦海中交織成一幅錯亂的畫卷，讓我們哭笑不得。

有時躺在床上的她會忽然爬起，焦急的說要去北港接大哥回家，我們安撫她大哥已被爸爸接回家，現在房裡溫習功課，她才鬆了一口氣。有一次我回娘家，她仔細凝視我許久，問我是誰，我說是老三時，她竟然說我胡說，老三在台北讀大學，怎麼有空回家？時間對媽媽而言，彷彿停留在數十年前，我們也只能順著她讓她心安。

現在我們請了外籍看護照顧媽媽，看護最困擾的是每次勸媽媽吃飯，她總說已經吃過了，且執意不再進食，讓看護頗傷腦筋，也常求助我們，於是我們得連哄帶騙的勸她吃飯，就像對待小孩子一樣，而媽媽也就這樣一口一口慢慢吃完飯。

雖然媽媽的神智時而清楚，時而迷糊，但我希望這個「老小孩」，能夠再陪伴我們久一點。因為世上只有媽媽好，有媽媽的我們，雖然年歲已過半百，但在心靈上就有一處最溫暖的避風港，這是很幸福的事。