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日本近期狂震 專家：對台無影響

聯合報／ 記者董俞佳許維寧／台北報導

日本鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島頻繁發生地震，截至昨日已出現逾千次有感地震，創下歷年最高紀錄。國內地震專家表示，該地區持續發生中小型地震，未來規模略升至六以上仍屬可能，但要達到規模八、引發海嘯的程度，目前並無跡象。且該地區距離遠，對台灣不會有影響。

中央氣象署地震測報中心地震監測科長廖哲緯表示，根據日本觀測資料，此波地震多為規模五點五以下的中小型地震。吐噶喇群島距台灣約九百至一千公里以上，因此震波對台灣並無影響。

至於頻繁地震的成因，廖哲緯指出，該地區位於琉球島弧，處於板塊交界帶上，原本就是地震活躍區。地震可能由板塊擠壓、斷層活動或鄰近火山活動所引起。雖然十餘天內發生超過千次地震的現象並不常見，但仍屬於能量釋放的自然現象，並無異常或立即危險之虞。不過他也補充，目前地震預測技術尚未成熟，無法斷定是否為大地震前兆。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋解釋，台灣與九州之間的地質構造為菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊之下，約在一百公里深處會產生部分融化，導致岩漿上升，進而張裂歐亞板塊，形成沖繩海槽。本次地震即與此板塊運動有關。

郭鎧紋表示，此次震央距離台灣甚遠，對台灣影響極小。他表示，雖然目前地震次數創新高，過往類似情況通常在三百至五百次之間，但迄今未有規模超過六的地震。分析過去一一九年來，規模八以上地震發現，逾六成的大地震，在發生前一個月內就會有前兆，因此未來若規模略升至六以上仍屬可能，但要達到規模八、引發海嘯的程度，目前並無跡象。呼籲民眾不用太擔心末日預言。

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