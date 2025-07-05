末日預言效應 國人赴日團遊少2成

受到強震與海嘯的末日預言傳聞影響，加上通膨、市場需求轉弱等因素，今年台灣暑假赴日旅遊市場出現罕見低迷，不僅訂單量下滑兩成，航空公司也首次在暑假旺季主動向旅遊業者砍價救市。不過旅遊、航空業者皆認為，等今天過後，什麼事都沒發生，大家又會開始規畫旅遊，期待市場大反彈。

旅行業品保協會日本線委員黃清凉透露，六月底至七月期間，本應是暑假出團人數前三高的月份，但因地震預言、全球經濟壓力等因素交錯影響，日本團體旅遊市場出現人數遲遲未補足的情況，讓旅遊業者不得不二個月前就開始砍價促銷，希望維持基本團量。推估七月營收下滑三成，這也是繼二○一九年疫情前以來未曾出現過的低谷。

易遊網也表示，今年旅客規畫跟團出遊確實較往年更趨審慎，以日本訂單為例，約有一成五至兩成降幅。

不過日本旅遊一向多以自由行為大宗，航空公司的機位銷售雖略受影響，但不至於影響機位價格降價求售。據掌握，七月中下旬後赴日的航班載客率仍相當滿，甚至有航空公司高層已在熱切期待市場大反彈。

華航表示，迎接暑假旺季，看好出國需求強勁，訂位成長可期。星宇表示，目前七月初日本航線平均載客率逾八成，暑期訂位人數也有明顯增加。台灣虎航說，將滾動調整營運策略。

長榮表示，日本各航線的訂位速度明顯趨緩，但暑假後，訂位量的湧現仍可期待。