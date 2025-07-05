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愛肝達人站／老公為何失聲？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老婆帶著老公來看診，懷疑他喉嚨出了問題。醫師詳細檢查了一番，淡淡地說：「聲帶很好，沒問題！」

老婆一聽更火大：「那你每次跟我吵架，都用LINE或簡訊回我，是裝啞巴囉？我還以為你喉嚨真的壞了！」

「我出聲回你，還得了！不出聲音、用LINE回訊，你就氣炸了；要是出聲回妳，我還能活到現在？」

現代人手機不離手，即使回到家，與家人互動，也是網路網來網去，就像這對夫妻一樣，明明近在眼前，卻遠在天邊！

其實，真正的溝通，不是只有文字，還包含表情、語氣與態度的交流。就像醫師看診，不能只看報告，更要望聞問切，才能抓到真正的病因。

曾經有位病人抱怨某位醫師話很少，一問三不理，看診過程很不舒服，特地向院方投訴。

院方只好安慰他：「你去龍山寺或恩主公求神問卜，有聽過神明親口說話嗎？不都是解籤師在旁邊幫你開釋！」

病人一聽，恍然大悟：「原來我遇到的是神明級醫師，不輕易開口的啊！」

說到沉默，其實我們人體裡也有許多「沉默寡言」的器官，出了問題不吭聲，等到你感覺到異狀，往往已經來不及了。

像是肝臟，本身沒什麼痛覺神經，只有肝表面才有。因此肝臟長了腫瘤，初期中期通常不會痛，等到真的痛起來了，或者皮膚黃、體重減輕等症狀出來，通常是肝癌末期了。

腎臟、胰臟也類似。腫瘤初期沒什麼症狀，只有當癌症侵犯到周圍組織時才會痛。而腎結石或膽結石若沒卡住出口，也不會痛。只有當結石卡住了，才會讓你痛到打滾。

這些沉默的器官，往往比會叫的還危險。它們不說話，不代表沒事，可能正默默發生變化。

所以沉默的器官比會叫的更危險。它們不說話不代表沒事，反而可能正在發生變化。

因此知道如何補救很重要。就是用現代醫學科技來傾聽它們的「無聲訊息」─透過抽血、超音波、甚至電腦斷層或核磁共振，找出潛藏的危機，提早因應。

所謂「知己知彼，百戰百勝」，懂得傾聽自己身體的聲音，也懂得用心與身邊的人溝通，才能擁有健康的生活與幸福彩色的人生。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

肝病 腫瘤 膽結石 醫師

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