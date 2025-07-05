院長講堂／馬偕兒童醫院院長陳治平 打造懷孕完整照護鏈

有「兒科少林寺」之稱的馬偕兒童醫院，是處理各類兒童急、重、難、罕症的重鎮。然而，新任院長陳治平卻是婦產科出身，難道兒科已面臨「蜀中無大將」窘境？恰好相反。陳治平長期投入母胎醫學，在高危險妊娠上常與小兒科合作，接任院長後，將推動孕婦產前與新生兒產後更緊密的合作，讓疾病得以及早發現準備。

從事母胎醫學30多年 意外接院長

不少人訝異「怎麼不是小兒科醫師接任院長？」陳治平笑著說，他接任院長也覺得相當意外。其實他從事母胎醫學30多年，長期照顧高危險妊娠孕婦，經常與小兒科團隊密切合作，特別是新生兒醫師，彼此早已熟識。消息公布後，不少人傳訊恭喜他，也感性表示：「很高興看到是你。」

陳治平強調，母胎醫學與新生兒密切相關，「很多兒童、青少年、甚至中年的疾病，其實是在子宮裡就決定了。」像產婦的營養、胎盤功能、子宮發育，都可能影響孩子未來是否會出現過敏、內分泌失調、過動症、中風等問題。

陳治平(右)接任兒童醫院院長後，推動孕婦產前與新生兒產後更緊密的合作，圖為孕媽咪看診。圖／馬偕醫院提供

帶著婦產科專業，陳治平上任後首要任務，是將婦產科與小兒科資訊整合，從懷孕開始建立完整照護鏈，例如記錄媽媽孕期疾病、用藥、疫苗接種等，讓小兒科醫師在接手新生兒時能即時掌握背景資訊。這樣能提供更周延的照顧，也有助疾病預防與早期介入。

陳治平舉例，若產前診斷出先天性心臟病，婦產科團隊會提早讓小兒心臟科、小兒心臟外科參與，與產科共同討論治療策略。又如百日咳疫苗，若孕婦接種後產生抗體，可讓新生兒在出生初期獲得保護，屆時若新生兒有呼吸道症狀時，可以減少百日咳感染機會，將資訊整合後，有利於兒科醫師判斷病情。

創造留才環境 積極延攬外部醫師

上任已滿月的陳治平指出，馬偕兒醫團隊原本就相當優秀，目標不只是大台北最重要的婦幼後送醫院，更期許達到國際一流水準，而他的任務就是要創造好的環境、留下人才，因此，馬偕醫院積極延攬外部醫師與兼職人力，希望減輕工作負擔。

2020年國際早產兒日，時任早產兒基金會董事長陳治平(左二)與新生兒科醫學會理事長許瓊心(左三)呼籲，優化早產兒醫療資源。圖／早產兒基金會提供

陳治平在當住院醫師時，了解自己喜歡開刀，但不喜歡長時間手術，因此選擇走婦產科領域。當時馬偕的婦產科實力最強，所以他毫不猶豫地將進入馬偕服務列為第一志願，未來希望可以延續馬偕優良傳統，也維持專業水準。

7月起馬偕兒童醫院補助住院醫師出國短期進修，陳治平希望此舉能讓年輕醫師提升眼界，不論是對研究還是臨床工作，讓他們更清楚自己的興趣，回來更有明確方向努力。

我國少子化嚴重，「很多人都說要等準備好才生」。陳治平臨床觀察，等到他們準備好時，都已經40歲以上，懷孕機率都很低。高齡生育可能得靠試管嬰兒、捐卵等，懷孕過程艱辛，併發症也多，糖尿病、高血壓、早產等都有。

陳治平閒暇時，會在公園散散步，有較長假期時，會安排出國旅遊放鬆；平常應酬不多，也不太喝酒，他笑稱「酒量不好，也沒辦法喝」。