六龜高中首位台大生 獲總統教育獎

2025總統教育獎昨舉行頒獎典禮，翼友福今年畢業於高雄市立六龜高中，透過希望入學管道錄取台大社會系，也是六龜高中創校以來第一位台大生，未料卻遭逢外界嘲諷。翼友福昨天於總統府獲頒總統教育獎時表示，不在意網路上的評論，但期許為他人帶來力量，也希望高中的學弟妹都有這樣的機會。

今年總統教育獎由全國推薦352名學生，最終遴選大專組10名、高中組14名、國中組18名與國小組18名。

翼友福自幼失去雙親，在隔代教養家庭長大，家庭經濟條件雖然欠佳，但其學業表現穩居校內前1%，在校擔任過學生會長、班長等職務，透過希望入學管道錄取台大，並獲頒2025總統教育獎，也是六龜高中第一位台大生。

未料翼友福卻遭網友攻擊「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大『撿角（沒出息之意）』而已」。他昨表示，不會太在意先前的評論，倒是會看看有建設性、有幫助的留言。

翼友福說，希望入學確實沒有這麼重視成績，但能展示個人特質，也許自己的能量不大，但仍期許為他人帶來力量。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影

另一名獲獎者台北護理健康大學的賴欣儀，年幼曾患腦性麻痺，父親耗費7年帶她早療，小學才恢復肢體功能。她感念當年醫護幫助，投入健康照顧職類，並以國手身分於技職亞運摘下銀牌，更於澳洲賽奪金。

賴欣儀的父親是工廠領班，母親是越南籍新住民，她表示，父親每周會花兩天、每次車程約2小時，開車到大醫院做復健，直到小一肢體才恢復正常，因為感念護理師的敏銳讓她有機會過上正常人的生活，因此也想選擇能幫助別人的領域，毅然決然投身護理。

賴欣儀說，一路感謝爸爸的堅持和樂觀，面對患有腦麻的小孩，「父親沒有放棄我」；媽媽18歲就嫁來台灣，拉拔家中三個小孩，直到自己國中，媽媽都還未能好好學習中文，非常感謝媽媽的照顧。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影

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