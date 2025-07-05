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肺癌權威余忠仁將接台大醫院院長 首要任務加強院內性平教育

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
新竹台大分院院長余忠仁將接任台大醫院院長。圖／聯合報系資料照片
新竹台大分院院長余忠仁將接任台大醫院院長。圖／聯合報系資料照片

台大醫院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，由新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁接任。人事案雖尚未正式公布，余忠仁昨親自證實此消息，並指出接任後，首要任務是加強台大醫院內部的性平教育。

余忠仁表示，很榮幸承接台大醫院院長這項重責大任，台大醫院經由歷任院長錘鍊，持續創新、追求卓越，尤其在吳明賢院長帶領下，近年多項成就開花結果，接任院長後，他將持續厚植研究實力、培育人才，加強醫師與醫事人員留任，促進跨領域合作、加強國際連結，提升台大國際聲譽，朝向世界一流大學醫院努力。

不過，台大醫院婦產部性平事件頻傳，前住院醫師黃信穎性侵病患遭判刑，前主治醫師鄭文芳涉性侵藥廠女業務卻棄保潛逃，前主任陳思原性騷同事自請離職，被評為管理不當、系統性失靈，杜絕性平事件將是台大新任院長最大挑戰。對此，余忠仁正面回應，上任後將針對近期性平事件，強化內部教育，讓程序更透明，維護良好、幸福環境，盼各界繼續支持台大醫院與台灣醫療。

即將擔任台大醫學院長的吳明賢為腸胃內科專家，於台大醫院院長任期尾聲，多次替國內住院醫師出走現況發聲；即將接任台大院長的余忠仁則出身胸腔內科，曾任台大醫院副院長，派任新竹台大分院院長後，帶領該院從區域醫院升格醫學中心

台大醫院 吳明賢 性平 肺癌 醫學中心 醫師

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