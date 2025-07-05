聽新聞
0:00 / 0:00

交通空汙二氧化氮致癌 醫團籲監管排放

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
交通運具產生的二氧化氮被視為健康「隱形殺手」，國際多項研究證實，二氧化氮是多種癌症的罹癌風險因子。圖／聯合報系資料照片
交通運具產生的二氧化氮被視為健康「隱形殺手」，國際多項研究證實，二氧化氮是多種癌症的罹癌風險因子。圖／聯合報系資料照片

面對空汙的危害，各界多關注細懸浮微粒，台灣婦產科醫學會及台灣健康空氣行動聯盟指出，空汙危害還需關注交通運具產生的「二氧化氮」，二氧化氮已被證實與癌症相關，但國內交通空氣品質監測站只有六處，難了解實際影響，應普設監測站，監管二氧化氮排放。對此，環境部回應，正檢討補強方式。

二氧化氮源自於燃燒的過程，交通運具在運行的過程中，汽油燃燒會產生氮化物，排出後，因光化學反應形成二氧化氮；據國際研究指出，二氧化氮與肺癌、肝癌、大腸癌、攝護腺癌、口腔癌、食道癌、甲狀腺癌及三大婦癌等十種重大癌症有關。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃說，「移動汙染源」長期未受到足夠重視，世界衛生組織二○二一年加嚴二氧化氮指引，許多國際大型研究陸續出現；要管理空汙，須讓民眾先有空汙危害意識，才能改變行為，目前環境部僅在全國設置六處「交通空氣品質監測站」，不僅限制學界研究交通汙染對健康的影響，也難讓民眾了解空汙威脅。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，二氧化氮對健康危害大，暴露濃度每增加五ppb（十億分之一），子宮癌發生機率增加近百分之廿三，二氧化氮與交通工具燃燒不完全有關，而燃燒不完全，也會導致環境荷爾蒙釋放，提高乳癌等罹病機率。

立委劉建國說，世界衛生組織將二氧化氮濃度標準訂為五點三ppb，超過即視為汙染，台灣標準卻定在廿ppb，落差近四倍，去年環境部監測二氧化氮平均值達十八點八ppb，遠超過世衛標準，空汙是隱形殺手，須盡快加嚴標準。

環境部監測資訊司司長張順欽表示，正檢討並強化相關作法，將在各縣市合適路口設交通空品監測站。以現況而言，像台中與台南尚未設站，未來會優先補齊六都監測布點。

他說，氮氧化物主要來自高溫燃燒，車速愈快產生汙染愈多，因此，單靠增加監測站並不足以解決問題，還需從運具電動化、車輛管制、定期保養及駕駛習慣等多方面著手。

WHO 環境部 癌症 空氣品質 空氣汙染 空汙

延伸閱讀

二氧化氮空汙致癌醫團籲嚴管 立委曝國內標準「落後WHO四倍」

遭環境部點名電廠空汙問題「理解錯誤」 蘇俊賓反批：歪理

圖表看時事／10大死因全與空汙有關 還引失智風險！圖解懸浮微粒如何傷害大腦

空汙易誘發失智 醫界、環團盼加強監控

相關新聞

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位...

交通空汙二氧化氮致癌 醫團籲監管排放

面對空汙的危害，各界多關注細懸浮微粒，台灣婦產科醫學會及台灣健康空氣行動聯盟指出，空汙危害還需關注交通運具產生的「二氧化...

丹娜絲颱風 最快今清晨生成發海警

位在菲律賓西北側的熱帶擾動，昨上午八時增強為熱帶性低氣壓（ＴＤ），最快今天凌晨升格為輕度颱風「丹娜絲」。中央氣象署表示，...

橘世代／【愈老愈快樂】秦漢自在熟年 享受一個人生活

七十九歲的秦漢，帶著一種歲月洗鍊過的自在，笑容裡藏著頑皮，專注聽著提問，說話時眼睛閃閃發光，彷彿銀幕裡的深情男主角未曾遠去。你若仔細聽，他講的不是演藝事業，不是戲劇成就，而是一種關於生活的哲學。他說：「現在的我，比以前快樂。」

肺癌權威余忠仁將接台大醫院院長 首要任務加強院內性平教育

台大醫院現任院長吳明賢將接任台大醫學院長，該院院長一職懸缺，由新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁接任。人事案雖尚未正式公布...

保障安全 桃園、南投改善通學步道

為提升學童通學安全，桃園市府斥資1560萬元改善桃園市新屋區永安國小暨國中通學廊道路，工程今年3月底完工。市長張善政視察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。