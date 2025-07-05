交通空汙二氧化氮致癌 醫團籲監管排放

面對空汙的危害，各界多關注細懸浮微粒，台灣婦產科醫學會及台灣健康空氣行動聯盟指出，空汙危害還需關注交通運具產生的「二氧化氮」，二氧化氮已被證實與癌症相關，但國內交通空氣品質監測站只有六處，難了解實際影響，應普設監測站，監管二氧化氮排放。對此，環境部回應，正檢討補強方式。

二氧化氮源自於燃燒的過程，交通運具在運行的過程中，汽油燃燒會產生氮化物，排出後，因光化學反應形成二氧化氮；據國際研究指出，二氧化氮與肺癌、肝癌、大腸癌、攝護腺癌、口腔癌、食道癌、甲狀腺癌及三大婦癌等十種重大癌症有關。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃說，「移動汙染源」長期未受到足夠重視，世界衛生組織二○二一年加嚴二氧化氮指引，許多國際大型研究陸續出現；要管理空汙，須讓民眾先有空汙危害意識，才能改變行為，目前環境部僅在全國設置六處「交通空氣品質監測站」，不僅限制學界研究交通汙染對健康的影響，也難讓民眾了解空汙威脅。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，二氧化氮對健康危害大，暴露濃度每增加五ppb（十億分之一），子宮癌發生機率增加近百分之廿三，二氧化氮與交通工具燃燒不完全有關，而燃燒不完全，也會導致環境荷爾蒙釋放，提高乳癌等罹病機率。

立委劉建國說，世界衛生組織將二氧化氮濃度標準訂為五點三ppb，超過即視為汙染，台灣標準卻定在廿ppb，落差近四倍，去年環境部監測二氧化氮平均值達十八點八ppb，遠超過世衛標準，空汙是隱形殺手，須盡快加嚴標準。

環境部監測資訊司司長張順欽表示，正檢討並強化相關作法，將在各縣市合適路口設交通空品監測站。以現況而言，像台中與台南尚未設站，未來會優先補齊六都監測布點。

他說，氮氧化物主要來自高溫燃燒，車速愈快產生汙染愈多，因此，單靠增加監測站並不足以解決問題，還需從運具電動化、車輛管制、定期保養及駕駛習慣等多方面著手。