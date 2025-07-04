準颱風「丹娜絲」逼近 小三通泉金航線明停航

任天堂（Nintendo）Switch 2體驗會台北場終於來了！就在明後天7月5日、7月6日共2天的活動，在台北「圓山花博爭豔館」，迎接下周7月10日開賣，聯合新聞網《科技玩家》前進「Nintendo Switch 2 體驗會 TAIPEI」現場，搶先觀看並教你了解會場資訊、預約遊玩情況、及什麼樣的遊玩動線才能玩好玩滿！

2025-07-04 22:54