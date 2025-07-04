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準颱風「丹娜絲」逼近 小三通泉金航線明停航

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣港務處表示，受到準颱風丹娜絲影響，明天小三通泉金航線停航。記者蔡家蓁/攝影
金門縣港務處表示，受到準颱風丹娜絲影響，明天小三通泉金航線停航。記者蔡家蓁/攝影

南海熱帶性低氣壓TD06可能轉成準颱風「丹娜絲」，福建泉州地區海象惡化，泉州海事局今日晚間啟動防颱3級響應，宣布輪船「八方輪」明日上午前往廈門避風，小三通泉金航線明天停航；至於金厦航線未受影響。

金門縣港務處表示，泉州市海上客運有限責任公司晚間通知，預估明天風浪將逐漸增強，為保障旅客與船舶安全，泉金客運航線的「八方輪」預計於明早7時30分自泉州石井泉金客運碼頭1號泊位離港，前往廈門壕頭避風。

同時，泉金客運航線明日上午8時30分起全面停航，所有出境航班暫停營運。航線何時恢復，將視颱風發展及海象條件另行通知。

據了解，目前僅泉金航線受影響，廈金航線未受影響。民眾若有相關行程，請密切留意官方公告，及早調整規劃。

小三通 廈門 航線 金門 颱風

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