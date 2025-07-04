準颱風「丹娜絲」逼近 小三通泉金航線明停航
南海熱帶性低氣壓TD06可能轉成準颱風「丹娜絲」，福建泉州地區海象惡化，泉州海事局今日晚間啟動防颱3級響應，宣布輪船「八方輪」明日上午前往廈門避風，小三通泉金航線明天停航；至於金厦航線未受影響。
金門縣港務處表示，泉州市海上客運有限責任公司晚間通知，預估明天風浪將逐漸增強，為保障旅客與船舶安全，泉金客運航線的「八方輪」預計於明早7時30分自泉州石井泉金客運碼頭1號泊位離港，前往廈門壕頭避風。
同時，泉金客運航線明日上午8時30分起全面停航，所有出境航班暫停營運。航線何時恢復，將視颱風發展及海象條件另行通知。
據了解，目前僅泉金航線受影響，廈金航線未受影響。民眾若有相關行程，請密切留意官方公告，及早調整規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言