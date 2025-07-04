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「烏龍派出所」作者首度來台 明起至7月20日看動漫特展

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今出席2025桃園國際動漫大展開幕記者會表示，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行，展期每日皆安排多元且豐富的動漫活動。去年吸引超過22萬人次參觀，今年卡司陣容更堅強，特別邀請多位國際級漫畫大師參與，包括首次來台的烏龍派出所作者秋本治，相信在這些漫畫大師的加持下，可讓今年的參觀人潮再創新高，歡迎熱愛動漫的朋友來桃園共襄盛舉，參與這場具國際規格的動漫盛會。

張善政說，桃園國際動漫大展已邁入第14屆，近年規模持續擴大，已成為全台動漫迷引頸期盼的重要盛事。此次選擇中原文創園區作為展場地點，正因為該園區空間規畫完善、接待量能充足，才能作為容納來自全台各地動漫愛好者的好所在。市府未來將持續以更專業、創新的精神發展動漫文化，讓桃園國際動漫大展成為全台指標性的動漫活動。

策展人陳瑞華表示，今年大展以「勇者．愛的啟程」為主題，規畫漫畫、動畫與遊戲三大主題展區，並舉辦共25場主題活動，展現從經典到創新、從在地到國際的多元動漫文化。其中，活動更結合音樂、知名動漫IP與互動科技，希望能在這盛夏期間，讓來訪民眾體驗動漫世界的魅力。

秋本治說，很榮幸本次能受邀來到桃園，現場將展出多幅個人畫作，歡迎大家細細欣賞，感受作品的韻味。

桃園在地漫畫家林玉琴則表示，感謝市府多年來持續舉辦桃園國際動漫大展，為城市注入創意與活力，也讓在地創作能量有機會被更多人認識。她也期盼未來市府能持續擴大舉辦規模，讓更多人看見台灣原創漫畫的實力與桃園在地的創意。

文化局表示，本屆大展結合RPG角色扮演，讓參觀展覽的民眾可於展場中化身成為勇者，透過完成任務、角色升級及蒐集能力值，體驗動漫無限的魅力與想像力。此外，這次大展也規畫許多精彩活動，包括日本知名漫畫家秋本治與一本木蠻的簽名會、國際動漫大師座談會、角色模型DIY、Q版繪畫課程等豐富內容。周末期間更將舉辦「冒險者市集」，邀請各界創作者與攤主共襄盛舉，提供動漫原創手作、周邊商品，打造結合動漫文化與青年創意的交流平台。

2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園國際動漫大展開幕記者會今舉行，今年的動漫大展明起至20日於中原文創園區盛大舉行。圖／桃園市政府提供

張善政 文化局 日本 漫畫家

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