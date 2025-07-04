台鐵恢復月台票漲至22元 停留逾3小時補收911元
台鐵公司今天表示，因民眾保護個資意識抬頭，使用證件換取月台證意願降低，因此自6月23日起恢復販售月台票，價格從過去的6元調漲至22元，並比照多卡通電子票證乘車營運規定，逾時3小時以上最多補收911元。
台鐵6月23日實施新票價，平均調漲幅度26.8%，而原先多卡通電子票證乘車營運規定，持用電子票證同站進出若停留時間逾合理時限，除可歸責台鐵事由者，另依停留時間長短扣款；隨著台鐵票價調漲，逾時扣款金額也較過去增加。
其中，1小時內以基本票價新台幣22元扣款；逾1小時以上未達3小時者，扣款161元；逾3小時以上，扣款933元。
台鐵2013年6月起取消170多個車站月台票，民眾若要接送親友可改換月台證進出，在今年6月22日前全台僅剩台中等5座車站有販售月台票（與月台證併行）。
不過，台鐵今天告訴中央社記者，近年民眾保護個資意識抬頭，使用證件換取月台證意願降低，因此自6月23日起開放電腦售票車站發售月台票（含窗口售票及自動售票機），票價比照多卡通電子票證營運規則中，同站進出第一級扣款金額，也讓月台票從過去6元漲至22元。
針對月台票票價翻倍，台鐵解釋，基於公平考量，讓同一行為的付費趨於一致，同時依據台鐵旅客運送契約第31點第2項規定，月台票（證）使用逾時，比照多卡通電子票證乘車營運規定辦理補票。
換言之，民眾購買月台票後若停留逾時，以1小時以上未達3小時為例，扣掉已購票的22元，需再補收139元；逾3小時以上補收911元。
根據台鐵統計，112年月台票發售金額5萬9550元、113年2萬5362元；今年截至6月止，累積月台票發售金額達5萬7474元，比去年全年還多。
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