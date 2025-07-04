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響應2025歐台文化年 聲樂家赴米蘭辦事處表演

中央社／ 羅馬4日專電

「2025禧年台義文化交流美聲巡迴音樂會」昨天在米蘭舉行最終場。駐米蘭辦事處指出，這場音樂會不僅慶祝天主教2025禧年活動，也呼應政府推動「2025歐洲台灣文化年」，展現台灣多元且富創意的文化風貌。

「2025禧年台義文化交流美聲巡迴音樂會」共計在羅馬、佛羅倫斯、米蘭舉辦4場系列巡演，昨天在駐米蘭辦事處舉行終場演出，多位國際友人、台僑出席欣賞。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，這次巡演由旅居海外多年的前師大音樂系教授任蓉與任蓉表演藝術學坊策劃，前駐義大利代表李新穎積極推動促成。

駐米蘭辦事處表示，參與演出的藝術家包括女高音耿立、男中音趙方豪、女高音劉夢潔、女高音謝孟潔、男高音黃奕誠、鋼琴家王穎與李沛宸，以及合唱團等，台灣優秀聲樂人才熱情精彩的演出，融合台義古典與當代音樂元素，帶來一場深具文化融合意涵的音樂饗宴。

駐米蘭辦事處長林讚南致詞表示，感謝國際友人、僑界人士及各界嘉賓踴躍出席，讓這場音樂會不僅展現台灣聲樂藝術的高度水準，更為響應「歐洲台灣文化年」注入人文溫度，期盼未來台義之間持續深化文化交流與人文合作，增進彼此理解與友誼。

駐米蘭辦事處表示，將持續透過多元文化活動，向國際社會展現台灣的藝術實力與人文魅力，讓世界聽見台灣的聲音。

米蘭 音樂會

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