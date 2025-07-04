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茱莉亞音樂院校友齊聚 「遨遊四季」為台灣獻聲

中央社／ 台北4日電

美國茱莉亞音樂院享譽全球，出身這所學院的台灣音樂家，8月將舉辦「遨遊四季‧心靈饗宴」音樂會，演奏多首世界名曲，及為台灣作曲家周子鈴「遠端‧映像」舉行世界首演。

記者會今天在台北「NOKE忠泰樂生活」舉行，主辦單位台灣表演藝術協會理事長蔡佩真表示，這是一場穿越時空、串聯四季與世界文化的音樂盛會，由30位茱莉亞音樂院校友共同合作，為樂迷帶來深刻動人的心靈旅程。

蔡佩真表示，這次演出曲目以皮耶佐拉「布宜諾斯艾利斯的四季」為主軸，搭配舒曼、聖桑、伯恩斯坦及拉赫曼尼諾夫的經典作品。

特別的是連結台灣的曲目，由協會委託周子鈴創作「遠端‧映像」，以她在美國的見聞及生活經驗發想，傳達想念家鄉的心情。出生於加勒比海巴貝多的尚傑生（Sean Jackson），將以管風琴演出融合「滿山春色」、「雨夜花」、「天黑黑」的「台灣民謠集成曲」。

台灣表演藝術協會也公布「文化水庫平權陪伴方案」及「樂育菁英‧聲傳未來」獎學金計畫，票券收入將支持弱勢族群與音樂教育計畫，並設立赴茱莉亞音樂院深造獎學金。

「遨遊四季‧心靈饗宴」音樂會將於8月18日至20日，在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。

美國 音樂會

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