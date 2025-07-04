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颱風丹娜絲恐生成 農業部整備：確保農產品供應穩定

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

今年第四號颱風「丹娜絲」預計將於今晚間成形，並可能沿台灣海峽北上，暴風圈將涵蓋西半部陸地，預估6至7日上午期間風雨最劇，尤其中南部及台東地區有豪雨或大豪雨機會。農業部次長黃昭欽今下午召開整備工作會議，確保農民資訊掌握、民生農產品供應無虞。

丹娜絲颱風將直接影響台灣，也時值稻米、瓜類、雜糧等作物收穫期，黃昭欽指示農試所針對風險熱區重要作物，如東部釋迦及中南部木瓜、香蕉等，提供相關防災資訊與管理建議，並請農糧署及在地改良場針對目前正值收穫期的稻作，協助農民調度收割機具，確保迅速完成搶收。

為穩定市場供需，減少農產品價格波動影響，農糧署也將持續密切掌握重要農產品供應情形，尤其針對蔬菜調配供應，並與通路商及合作夥伴適時推出「蔬菜優惠專區」，透過多元媒體宣導。

鑑於這次颱風預計東、南、中部地區雨勢較大，且適逢0403花蓮地震及0121嘉義地震後土石鬆動地區，黃昭欽特別請農村水保署加強警戒，確保相關搶修開口契約、重機具及人員整備到位，以即時因應，避免二次受災，並隨時掌握氣象情資與實際降雨情況，對可能發生土石流及大規模崩塌高風險地區加強預警通報，及時與地方政府合作，提供預防性疏散避難建議。

0121嘉義地震 丹娜絲颱風 豪雨

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