傳奇夏日藝術節明登場 打造台版愛丁堡
第2屆「CLAP傳奇夏日藝術節」明天登場，超過50場展演活動將在「板橋放送所」舉行，期許在古蹟園區打造台版愛丁堡藝術節、亞維儂藝術節。
文化部政務次長李靜慧今天出席記者會表示，文化部一向扮演支持與陪同的角色，也了解一個表演團隊進駐古蹟園區過程的辛苦，感謝當代傳奇願意進駐承擔並活化古蹟園區，期待創造更多不同的表演形式，接續未來的發展。
當代傳奇文化藝術基金會董事長吳興國致詞表示，台灣是文化能量十分豐沛的一座島嶼，我們一直希望打造一個理想的藝術舞台，讓有才華的表演團體和來自世界各地藝術家，可以來這裡展現他們文化的力量。
基金會執行長林秀偉表示，目前已經有義大利、美國、捷克、日本的藝術家，希望明年能前來參與這場盛會。
第2屆「CLAP傳奇夏日藝術節」有37場售票展演、13場公益免費，6場專題演講、工作坊，12個表演團隊共有超過百位的舞者、歌唱家、演員、樂手參與。此外，西班牙藝術家阿瓦羅‧楚捷達（AvaloTrugeda）將舉行為期2個月的繪畫雕刻展。
「CLAP傳奇夏日藝術節」明起至9月14日在板橋放送所舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言