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楊麗花台灣文學營開講歌仔戲 全場高唱身騎白馬

中央社／ 台北4日電
今天登場的「大師講堂」，由甫獲行政院文化獎的楊麗花（左）和金鐘獎影帝陳亞蘭（右）對談。圖／高雄流行音樂中心提供
今天登場的「大師講堂」，由甫獲行政院文化獎的楊麗花（左）和金鐘獎影帝陳亞蘭（右）對談。圖／高雄流行音樂中心提供

歌仔戲和文學相遇，會擦出什麼火花？國寶級歌仔戲名家楊麗花今天現身「全國台灣文學營」，吸引數百名學員，她教唱七字調，全場高唱「身騎白馬走三關」，場面熱絡。

根據印刻文學發布新聞稿，「2025全國台灣文學營」3至5日於淡江大學舉行，今天登場的「大師講堂」，由甫獲行政院文化獎的楊麗花和金鐘獎影帝陳亞蘭對談，在戲曲學者林茂賢穿針引線下，引領對文學熱愛的學子一窺歌仔戲堂奧。

楊麗花表示，這是她50多年演藝生涯第一次公開演講，上台前非常緊張。望著台下的年輕朋友，她說，「不是我迷人，是觀眾迷人，觀眾的歡呼是迷死人，我最愛舞台」。

現場林茂賢問楊麗花，「你覺得自己的魅力是什麼？」她豪邁回答：「敢死敢演吧！我什麼角色都可以演！」

楊麗花表示，「不是我多有能力，而是我是有福氣的人，身邊總有許多能人相助，他們都是我的貴人。」

楊麗花期勉年輕朋友不要怕苦，不會的事情要去問、去學習，科技日新月異，現在能做到很多以前做不到的事，但一定要留住「自己的骨」，這是歌仔戲教她的事，「忠孝節義，戲台上我反覆扮演的都是做人的根本」。

陳亞蘭也表示：「我就是有次看她（楊麗花）跟許秀年演對手戲，被她電到，想說怎麼有女性能把角色演得那麼活，那裡面的學問有多深！讓我想全心投入。」陳亞蘭誓言，要把楊麗花的歌仔戲DNA傳承下去。

台灣文學 朋友 楊麗花 歌仔戲 行政院 金鐘獎 陳亞蘭

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