快訊

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

日本地震預言發酵？桃機最新數據曝光 「這時期」出境人次減少

台灣首認證品種牛 「源興牛」多通路開賣 軍警消人員9折優惠

中央社／ 台北4日電

「源興牛」去年11月通過農業部品種審定，成為台灣第一個擁有官方認證的品種牛。業者今天表示，「源興牛」已在多個通路開賣，部分通路提供軍警消人員9折優惠。

前總統李登輝生前在陽明山擎天崗收購二戰前日本人放牧的「但馬牛」，並成立生技公司，希望培育出台灣的和牛；2022年2月研發成功，並以新北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」，強調肉質甜美且具有奶香味，保水性佳，全熟也不柴澀。

負責銷售「源興牛」的源新發國際公司今天發布新聞稿，目前源興牛產品已在多個通路開賣，餐飲通路部分，在Knock Knock Heaven洲子店及內湖店推出源興牛和牛漢堡，在大安九號餐廳供應源興牛火鍋套餐。

實體零售通路部分，源興牛肉鋪（台北士林區）與無穹嚴選源興牛專賣店（線上商城）都販售冷凍分切的源興牛肉品，並響應國軍禮遇，軍警消人員來店購買打9折。

其他零售通路包括第一牛肉（台北大安區）、易利購量販店（新北市鶯歌）、天河鮮物及安永生鮮（全台門市）。業者表示，將持續拓展通路、推廣教育與內容合作，讓更多人認識「源興牛」。

源新發國際公司業務經理王奕凱告訴中央社記者，「源興牛」飼養在花蓮，目前約有200頭，每年可供給的量約50頭。

農業部

延伸閱讀

賴總統第四講「萬元買菜」再成亮點 凌濤欲冠名贊助第五講

桃園人衝！火鍋吃到飽霸主「新千葉」南崁店開幕 暢吃「和牛海鮮、升級版自助吧」599起 開鍋95折、超巨帆立貝免費送

迎戰暑假！王品旗下火鍋出招 和牛涮台中店煥新、聚菜單升級

侍燒肉引進「38個月齡特產松阪牛」登台　呈獻頂級味覺盛宴

相關新聞

豪雨特報範圍擴大 苗栗、台南等6縣市留意雨勢

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，範圍擴大，氣象署表示，苗栗縣山區及台中市、雲林縣...

失智治療不再只是「治標」 使用單株抗體新藥先過三關

七年前一場歐洲旅遊，蔡小姐因為長時間跟媽媽相處，發覺母親異狀，回國後檢查發現媽媽罹患「阿茲海默症」，「我一直積極配合醫師...

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位...

颱風丹娜絲恐生成 農業部整備：確保農產品供應穩定

今年第四號颱風「丹娜絲」預計將於今晚間成形，並可能沿台灣海峽北上，暴風圈將涵蓋西半部陸地，預估6至7日上午期間風雨最劇，...

夏天避免熱衰竭不能只喝水…醫師曝4方法預防 這1物不能缺少

連日的高溫讓不少人狂喝水和飲料來消暑，不少醫生也提醒一定要多補充水分，以免脫水、中暑。醫師劉博仁就表示，雖然補水很重要，但許多人都忽略電解質的重要性，若鈉和鉀不足，喝再多水也無法維持體液平衡。

楊麗花台灣文學營開講歌仔戲 全場高唱身騎白馬

當歌仔戲和文學相遇，會擦出什麼火花？國寶級歌仔戲名家楊麗花今天現身「全國台灣文學營」，吸引數百名學員，她教唱七字調，全場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。