失智治療不再只是「治標」 使用單株抗體新藥先過三關

七年前一場歐洲旅遊，蔡小姐因為長時間跟媽媽相處，發覺母親異狀，回國後檢查發現媽媽罹患「阿茲海默症」，「我一直積極配合醫師治療，我很害怕有一天媽媽會忘記我」。

失智症議題近期再度受到社會關注，整形外科名醫林靜芸近期出版《謝謝你留下來陪我》一書，揭露她的先生、心臟外科權威林芳郁罹患失智症，也顯示失智症對高齡社會的挑戰與急迫性。近期治療也有新進展，上個月台灣首位阿茲海默症患者接受新型單株抗體藥物注射，並且已有藥廠申請將新藥納入健保，健保署預計年底啟動評估程序。

台灣約有35萬名失智症患者，其中六成為阿茲海默症，其餘路易體、額顳葉、血管性失智症。台灣老年精神醫學會理事長陳正生指出，台灣自2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口突破兩成，失智症盛行率將由2024年的7.99%上升至2050年的11.11%；屆時失智人口將突破百萬人，對家庭照護與社會資源構成壓力。

台灣臨床失智症學會監事胡朝榮指出，阿茲海默症主要是因為病人大腦中，異常堆積的β-類澱粉蛋白 (Aβ) 及Tau蛋白，經過數年甚至數十年前累積讓神經細胞受損；最初症狀往往表現在短期記憶障礙，進而影響語言能力、方向感、判斷力及日常生活能力，最終引發大腦萎縮與功能衰退。

然而，在真正失智前還有一個早期階段的逆轉階段，即為「輕度認知障礙（MCI）」。台灣臨床失智症學會理事王培寧表示，介於正常老化與失智症之間的MCI是「治療黃金期」，此時雖已有記憶或認知困難，但仍能維持煮飯、理財、服藥等日常生活，其中每年約有10至15%會轉化為失智症，而若能在此階段即時診斷、找出病因，介入治療，有機會改善或穩定病情。

台灣臨床失智症學會理事徐榮隆表示，以前的治療只能「治標」、控制疾病症狀，卻無法「治本」，直到新藥單株抗體上市後才可以改變病程惡化。藥物就像清除垃圾的原理，讓免疫細胞辨識大腦中的毒性蛋白並清除。

但要使用新藥得要過三關。胡朝榮表示，必須要確認為阿茲海默症，並且要確認病程是否夠「早」為MCI或是輕度失智，最後要類澱粉蛋白正子造影（Amyloid PET ） 或脊髓液檢驗（CSF ） 確認是否有類澱粉蛋白沉積，也要排除有副作用的高風險族群。

三年前蔡小姐的媽媽原本有機會使用失智藥物介入治療。當時歷經醫療、衛福部公文核准、國外帳號註冊等繁瑣流程，但卻在最後原廠突然暫停供應，導致無法施打。如今雖然新藥引進，但是因為媽媽狀況已經惡化，變成中度失智，測試無法通過，因此無法使用新藥。

王培寧提醒，若發現出現持續6個月以上的認知功能減退或是有情緒個性轉變、對家人誤解、生活自理能力下降等，應及早就醫評估。尤其若有家族病史，更應積極檢查。