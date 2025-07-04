颱風丹娜絲恐生成 卓榮泰要求啟動防颱整備

中央氣象署預估熱帶性低氣壓明天有機會增強為颱風丹娜絲，行政院今天指出，行政院長卓榮泰已要求部會即刻啟動防颱整備作業，同時利用多元管道，即時提供民眾各項警特報訊息。

根據中央氣象署預報資料，位於菲律賓西北側海面的熱帶性低氣壓，可能於明天清晨至上午成為第4號颱風丹娜絲，後續有機率發布海上颱風警報。

行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰已要求各部會即刻啟動防颱整備作業，並指示行政院災害防救辦公室邀集相關部會召開視訊前置情資研判會議，共同聽取最新天氣分析報告，掌握目前防颱整備進度，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員落實各項防颱措施。

行政院表示，丹娜絲颱風一旦生成後將非常靠近台灣海域，預警時間短，且適逢週末民眾可能已安排戶外活動，各部會及地方政府應保持密切聯繫，並落實各項防災整備措施，同時利用多元管道，即時提供民眾各項警特報訊息。

針對海面風浪衝擊整備部分，行政院要求注意海上作業船隻安全，視安全考量提早進港避風或採取規避作為，並強化港區停泊區船隻碼頭繫纜作業，同時也請經濟部提醒離岸風電設施業者加強設備防護整備。另針對陸上強陣風整備部分，則請內政部督導地方政府對招牌、鷹架、圍籬、太陽能板、水塔等加強防護作為，避免因颱風損毀及造成二次傷害。

有鑑於颱風可能帶來強降雨、坡地災害及道路阻斷等複合式災害衝擊，行政院要求部會加強防洪排水系統設施整備，完成人力、物力機具準備作業，同時針對易致災脆弱公路段及軌道設施邊坡落實雨量監控，並預劃陸海空的交通配套措施。

而針對高災害潛勢區，行政院請地方政府即刻盤點災害弱勢族群，包括獨居長者、孕產婦及慢性病患等，提前備妥疏散計畫與民生物資，以利必要時啟動避難機制。

至於仍在進行復建工程的公共設施及場所，行政院提醒部會與地方政府，應強化相關防護整備措施，同時也提醒颱風來臨前後，民眾務必加強檢視清除住家周圍各種病媒蚊可能孳生源環境。