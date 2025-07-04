吃冰消暑要注意！醫師提醒：小心「腦結冰」傷身

進入夏季，各地氣溫升高，不僅白天酷熱，夜晚也熱浪難消。面對炎炎夏日，許多人習慣以冰鎮飲料、冰淇淋消暑，但專家提醒：「吃冰也得吃得講究」，一味貪涼恐造成健康隱患。

根據「新華網」報導，近日上海一名女子在吃完冰淇淋後，突然感覺前額劇烈疼痛，並出現胃部不適，緊急就醫後被診斷為俗稱「腦結冰」的症狀。醫師指出，這是因冰冷食物瞬間刺激口腔黏膜和蝶腭神經節，導致頭部血管劇烈收縮、痛覺神經被強烈衝擊所致。

「腦結冰」多表現為前額或太陽穴瞬間刺痛，嚴重時還可能伴隨流淚、噁心、肢體乏力，甚至短暫性意識障礙等症狀。大多數人在幾分鐘至十幾分鐘內可自行緩解，但少數患者疼痛可能持續半小時或更久。

3招緩解「腦結冰」 1.輕輕按摩頭部，有助舒緩疼痛。 2.用舌頭頂住上顎，加速回溫。 3.用手捂住口鼻快速呼吸，讓熱氣流緩解冷刺激。

醫師提到，高溫下吃冰更需特別注意：劇烈運動後，應至少休息2小時再吃冰，避免血管突遇冷刺激導致頭痛；冰品入口後，也可先含幾秒再吞下，降低口腔血管刺激；此外，飯後、午間食用最佳，空腹吃冰對胃腸刺激更大；並要避免連續大量攝取冰食，每次冰飲不超過150毫升，冰棒最多一根，小口慢飲最安全。

專家也提醒，有偏頭痛病史、兒童或心血管疾病高風險人群，更應謹慎食用。若吃冰後出現持續頭痛、噁心或嘔吐等症狀，千萬要及時就醫。平時也要多喝水、多吃菜、維持良好睡眠及運動習慣、留意體重變化，預防心血管患病之風險。