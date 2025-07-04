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抹片難驗出！疲倦、月經異常恐是子宮內膜癌 沒性行為也會得

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
年輕女性也可能罹患子宮內膜癌，卻經常因為誤認為月經不正常而延後就診時間。示意圖，非當事人。本報資料照片
年輕女性也可能罹患子宮內膜癌，卻經常因為誤認為月經不正常而延後就診時間。示意圖，非當事人。本報資料照片

子宮內膜癌是女性最常見婦科癌症之一，好發於50歲以上女性，尤其停經後更常發病。衛福部國健署提醒，子宮內膜癌早期警訊為陰道異常出血，且除50至60歲女性好發，年輕女性也可能罹病，卻經常因為誤認為月經不正常而延後就診時間，署長吳昭軍提醒，女性若發現身體異常出血等不尋常症狀，因盡早就醫。

子宮內膜癌症狀括停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多，或持續性的紅色分泌物。有些女性也可能出現疲倦、貧血或下腹悶痛等不適，若能及早察覺並接受治療，存活率相對較高。吳昭軍說，子宮內膜癌也會發生在年輕女性身上，但許多女性在初經來臨，或停經前後，常把月經不規則視為正常現象，忽略異常出血，延後就醫。

無性經驗者也可能罹患子宮內膜癌。吳昭軍表示，子宮頸抹片主要藉由刮取子宮頸細胞，觀察病理變化，發現僅少數子宮內膜癌患者惡性細胞，從內膜剝落至子宮頸，並隨抹片檢查發現，因此即使接受子宮頸抹片檢查呈現正常，卻發現異常症狀，仍應盡速就醫，建議民眾平時多注意身體變化，掌握治療先機。

子宮內膜癌常見危險因子包括肥胖、長期月經異常、多囊性卵巢症候群、糖尿病、婦癌家族史，以及曾長期使用含雌激素的藥物等，子宮內膜癌患者中，肥胖比例為5至7成，國內研究也發現，我國肥胖女性罹患子宮內膜癌的風險，是正常體重女性2倍，控制體重對於預防子宮內膜癌具重要意義。

吳昭軍表示，目前雖然尚無國際公認合適的子宮內膜癌篩檢工具，但研究顯示，規律運動有助於降低2至3成罹患子宮內膜癌風險；配合健康飲食與體重控制，則可進一步降低相關癌症風險，將健康行動融入日常，為自己累積長期的健康基礎，降低罹病風險，「及早行動掌握健康主動權。」

子宮 肥胖 風險

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