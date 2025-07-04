林芳郁褥瘡遭指責 林靜芸斥：先生從未臥床 別草率咎責照顧者

整形外科名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》，對外披露她照顧她的先生、心臟外科權威林芳郁失智的歷程。無數的讀者感佩林靜芸的勇敢及兩人相扶到老的愛情故事。但也有不少人質疑林芳郁為何會發生褥瘡，批評「就是臥床沒有定時翻身」、「捨不得花錢請人照顧」，今天林靜芸親自在臉書上，說明林芳郁從來沒有臥床。她也感歎，草率地把褥瘡歸責給照顧者，不但不公平且危險。

林靜芸說，起初非常猶豫出版這本書，但從醫師變成照顧者的路上，經歷與其他照顧家庭相同，正因也是跌跌撞撞，盼能透過自家的經驗，鼓勵其他照顧家庭。所以書中分享的就是最真實的困難與挫折。

林靜芸在書中提及「人生最艱難的一台手術」就是親手替先生刮清褥瘡，先生的哀嚎，宛如利刃刺進她的心臟，當她替他刮除那片鵝蛋般大小壞死的組織時，她的眼淚忍不住流下。因為以她多年的臨床經驗，只有病人快沒救時，才會出現這麼嚴重的褥瘡。

林靜芸於書中毫無保留，描述如何治療及照顧先生的褥瘡到康復。但近日許多媒體紛紛轉載《謝謝你留下來陪我》書摘及刊登書評，包括一些網紅醫師也隔空診斷臆測林芳郁的病情。尤其是對於林芳郁出現褥瘡，不少人深表同情，但不少人也責怪照顧不良。

有網友質疑：「為何不請專人每天固定翻身，搞到嚴重要開刀？我奶奶當年中風臥床七年，看護和家人每天翻身及按摩，完全沒長任何褥瘡」、「照顧不好才有褥瘡，還發表深情感言出書，真是完全看不下去」、「會有這麼嚴重的褥瘡，應該是沒有幫他翻身吧」。甚至進一步指責林靜芸身為名醫，都不能好好照顧臥床病人。

原本一直保持低調，只希望「大家看書就會明白，書中298頁寫得清楚」的林靜芸，昨天開始逐一回覆網友的質疑並說明：林芳郁從生病到現在，仍能自己走路，從來不是臥床病人，睡覺還會自己翻身。她也重複回應，不是只有臥床才會長褥瘡。

林靜芸也在自己的臉書正式回應：「首先要澄清，外子始終不曾臥床。外子雖然生病，能走能動，每天由照護員陪同外出。那天我因看診沒有在現場，根據照護員事後的陳述，外子運動之後，不知何故短暫昏厥，照護員把他叫醒，給予喝水，讓他躺在地上休息一會兒。當晚回家洗澡，我發現外子下背部有皮膚缺血性變色，立刻給予緊急處置。也聽從來家裡幫忙的長照人員的意見，讓外子改睡氣墊床。不料睡了幾天，外子半夜翻身，直接摔下床，幸好頭頸無傷，我們因而放棄氣墊床。

外子的褥瘡經過早期擴創及勤換藥，九個月後才痊癒。外子發生褥瘡後，重新體檢發現是失智症藥物造成的腎功能受損及貧血，對症治療之後，不但褥瘡好了，整體病情都有了轉機。腎功能不佳的病人發生褥瘡，可能極短時間就快速惡化，這也是我很快就為林芳郁作清創手術，擴清的傷口仍大如鵝蛋的主因。

林靜芸也寫說：「很多人把褥瘡當作照護不良的指標。其實依整形外科文獻，心血管、營養、自體免疫等等也與褥瘡有關。我的感想是，把褥瘡都歸責給照顧者，不盡公平；誤以為只要勤翻身，反而會忽視其他病因。至於氣墊床，對臥床的人有用，但對於會走會動的病人，一定要有護欄，否則反而危險。」

面對有些網友的責怪「沒有好好照顧才導致褥瘡」，林靜芸也親自對網友回應：「讓自己的先生受苦，我是真的沒照顧好」，但他得褥瘡絕非來自臥床、沒有定時翻身，而是另有病因。

她在自己的臉書寫，最近她遇到一位照顧母親15年的兒子，媽媽發生褥瘡，兒子自責失眠，甚至憂鬱，必須服藥。那位兒子的心情她完全能理解，傷口雖在病人身上，照顧者心裡的痛其實比病人還痛。

至於有些網紅醫師和網友盲目推薦氣墊床，林靜芸說，在林芳郁出現褥瘡之後，就是聽從長照人員的推薦，購置使用氣墊床。結果林芳郁半夜翻身，直接摔下床，幸好他還能保護自己，頭頸沒有受傷，她嚇得趕緊放棄氣墊床。

她呼籲，如果堅持推廣氣墊床，請記得對活動力良好，非長時間臥床的病人，即使有褥瘡也不需使用氣墊床，如果堅持使用，床旁務必加裝護欄。

林靜芸也提醒大家，有褥瘡問題，請向在地整形外科醫師諮詢，現在許多新的醫療科技能夠治療，讓褥瘡不臭，順利癒合，不是夢了！

網友質疑林靜芸照顧不佳，才導致林芳郁出現褥瘡，林靜芸今於臉書說明照顧始末。圖／擷取自臉書