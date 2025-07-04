太平山5日傍晚預警休園 宜蘭10條步道暫停開放
林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，受熱帶低氣壓可能發展為颱風的影響，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區將在明天傍晚5時後預警性休園。
林保署宜蘭分署說，依據中央氣象署氣象資訊，熱帶性低氣壓TD06有機會發展為颱風，預估將陸續發布海上、陸上颱風警報，恐影響台灣氣候。考量太平山國家森林遊樂區聯外道路屆時若有豪大雨，恐有封閉、中斷的疑慮；為顧及旅遊安全，園區將在明天傍晚5時後預警性休園。
此外，林保署宜蘭分署所轄的林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道等共10條社區型自然步道，明天同步暫停開放。
林保署宜蘭分署強調，所轄各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，滾動式調整。
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