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颱風丹娜絲最快今晚生成 5日上午可能發海警

中央社／ 台北4日電
準颱風丹娜絲侵台機率高，大台北盆地傍晚時已出現大片烏雲。聯合報系記者潘俊宏／攝影
準颱風丹娜絲侵台機率高，大台北盆地傍晚時已出現大片烏雲。聯合報系記者潘俊宏／攝影

中央氣象署今天表示，熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，明天清晨至上午有機會發布海上颱風警報，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。

氣象署上午發布熱帶性低氣壓生成的訊息，預報員劉宇其告訴中央社記者，目前熱帶性低氣壓位於距離恆春西南方約350公里處，今天至明天緩慢往西北西方向移動，明起將轉向東北、朝台灣海峽前進。

劉宇其表示，預計最快今晚有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，6日至7日上半天將最接近台灣。

劉宇其提到，若今晚成颱，明天清晨至上午有機會發布海上颱風警報，因預報不確定性仍大，何時發布陸上警報還在觀察中，以目前路徑研判，對東南部、南部、澎湖影響大。

他說，明天花東地區和南部降雨將變得明顯，中部、東北部將有局部短暫雨，而北部地區多雲到晴，午後有雷陣雨。

劉宇其指出，6日天氣將變得不穩定，各地會有局部性大雨，台東與南部地區容易有局部豪雨發生，而7日降雨將以西半部、澎湖、金馬地區為主。

至於若生成颱風丹娜絲，何時會登陸台灣。劉宇其表示，目前還不一定會登陸，可能會從台灣海峽北上，但他也說，若路徑往東偏一點，不排除有登陸的可能性。

丹娜絲颱風 澎湖 警報 颱風

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