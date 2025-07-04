夏天總是惹蟲上身？ 專家揭衣著顏色大有學問：避開這2色

隨著夏季高溫來襲，戶外活動增加，昆蟲也進入活躍期。不少民眾發現，穿上鮮亮的黃色或綠色衣服時，經常引來小飛蟲「圍繞不散」，令人困擾。至於為何某些顏色特別招蟲？專家指出，這與昆蟲的「趨色性」和「趨光性」有關。

根據「 新華網」報導，昆蟲對於光和顏色的敏感反應，學術上稱為「趨性」。其中「趨色性」意指昆蟲對特定顏色的偏好，「趨光性」則指它們對光源的反應。研究發現，黃色與綠色最受多數昆蟲青睞，而顏色飽和度越高（例如亮黃、鮮綠），吸引力也越強。

專家解釋，昆蟲的視覺系統主要依靠複眼構成，每個小眼猶如微型相機，能敏銳接收光線與色彩訊號，當這些訊號經過神經傳遞與整合後，昆蟲便會作出靠近或迴避等行為反應。

若想減少昆蟲干擾，專家建議，民眾在戶外活動時應盡量避免穿著高飽和度的黃、綠色服飾，改選擇淺色或中性色衣物，同時可搭配護目鏡、驅蟲劑、防蚊噴霧等防護措施，以提升戶外活動的舒適度與安全性。

此外，夏天也容易被「蚊子」叮咬，導致全身刺癢難耐。元氣網指出，可以使用艾草、迷迭香、薰衣草、薄荷、驅蚊草及天竺葵等天然防蚊植物，這類植物通常會散發蚊蟲討厭的特殊氣味或油脂，不僅富含驅趕效果，特殊氣味也能作為香氛使用。