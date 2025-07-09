防災避難包這樣裝！常備藥物、乾糧飲水等8類物品不可少



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「避難包必備用品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的避難包必備8類用品有哪些。

若某天突然需要緊急避難，你會帶上哪些物品呢？隨著近期全球局勢動盪、網路上各類「災難預言」流傳，大眾對於「避難包」、「防災包」的關注度也明顯升高，不僅內政部消防署提醒民眾應每半年定期檢查並更新避難包，美國在台協會（AIT）高雄分處日前也特別發文，列出「避難包必備品清單」，在社群間掀起熱議。

常備「醫療包、藥品」應對緊急傷病 飲用水、耐久放食物不可少

▲ 網友熱議TOP8必難包必備物品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「避難包必備用品」的討論，發現許多民眾相當注重「醫療用品與常備藥物」的準備。有網友便提到，「看起來沒什麼的表面割傷可能變成致命的感染」，尤其若傷口位於手腳等主要活動部位，更容易影響移動能力與存活率，因此認為醫療包不可或缺。

對此，有人建議備妥如「無菌紗布、透氣膠帶、彈性膠帶、紗布剪、止血帶」等基本急救物品，以應對突發的傷口處理需求。常備藥物方面，則多以「感冒藥、腸胃藥、抗過敏藥」為主，也有人會依照個人需求攜帶「處方藥」或「特定藥物」，在災時不便就醫的情況下，提供初步緩解。

在「飲用水與食物」的準備上，網友們也提出許多實用經驗與不同面向的考量。有人為了減少補貨頻率，選擇效期可達 20 年的「壓縮糧」，免去每年更換的麻煩；也有網友偏好即食型食物，例如罐頭、能量棒、威德能量包等，強調「不用加熱、不用加水」是挑選關鍵，畢竟「停電就不能煮飯」。至於飲水方面，除了瓶裝水，不少人也建議準備「濾水吸管」、「淨水片」與「摺疊水袋」，以備隨地取得乾淨水源。

「個人衛生用品」也被視為避難準備中不可忽略的關鍵細節。像是「濕紙巾、乾洗髮噴霧、牙膏錠、皂片、衛生棉」等清潔用品，不僅能讓人在缺乏水源的情況下維持基本衛生，也具備應急用途，如有網友提到「衛生棉也能在受傷時臨時包紮止血」，發揮意想不到的關鍵功能。

在求生工具方面，則有人建議攜帶「小刀」，並強調最好選擇堅固且「一體成形」的款式，方便應對「切、敲、砸」等各類緊急狀況；而點火工具如「打火機、松明木、火石」也常被列為必備，因為一旦能生火，就代表能取暖、煮食、甚至發出求救訊號，在災難情境中格外重要。

面對不可預測的災害風險，沒有什麼比「事先準備」來得更重要。除了上述提到的四大類必備用品，也可以依照個人需求彈性補充其他實用物資，如在斷訊時仍能聯絡外界的「無線電」、「禦寒衣物」，以及「身份證件」與少量「現金、貴重財物」等，都是不少網友推薦的必備物品。不妨參考以上網友的討論，備妥符合自身需求的避難包，多添一分安心與保障吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「避難包必備品清單」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/24~2025/06/24，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw