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中榮建質子中心 陳金德促115年如期完工營運

中央社／ 台北4日電
行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德。聯合報系記者林澔一／攝影
行政院政務委員兼工程會主任委員陳金德。聯合報系記者林澔一／攝影

為提供高階癌症治療服務，台中榮民總醫院正興建質子治療中心。行政院政務委員陳金德今天視察工程進度時，肯定工程進度超前，但也提醒務必維持進度與品質，確保明年2月時能如期完工，並於同年8月正式啟用營運。

行政院公共工程委員會今天透過新聞稿指出，兼任工程會主委的陳金德今天視察台中榮總「質子治療中心興建計畫」時表示，質子治療是目前國際上對於頭頸癌、腦瘤、兒童癌症等高精度放療的首選技術，有助大幅減少正常組織損傷，提高治療精準度與病人生活品質。

陳金德說明，台中榮總為中部唯一公立醫學中心醫院，質子中心建設完成後，將成為中部地區國家級癌症醫療與研究重鎮，該工程目前已完成70.5%，進度超前11.06%，未來應持續強化工程管理，落實工地安全、施工品質與進度控管，尤其針對高階醫療設備空間的精密需求，應妥善規劃整合，確保各階段銜接無虞，在明年2月如期完工，同年8月正式啟用營運，讓中部民眾受惠高階癌症治療服務。

陳金德強調，為落實總統賴清德「健康台灣」國政願景，政府會持續投注公共建設資源在民眾最需要的醫療領域，這也是對全民健康的具體承諾。

退輔會副主委吳志揚、台中榮總院長傅雲慶今天也陪同出席。吳志揚談及，質子中心將提升退除役官兵就醫服務可近性，也兼顧中部整體醫療安全網布局；傅雲慶則提到，台中榮總將與中彰投區域醫院合作，建構「一站式癌症照護模式」，預計每年服務約7000名病患。

台中榮總 癌症治療 陳金德

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