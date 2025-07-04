在宅急症照護適應症擴大 拚年底上路6萬人受惠

健保在宅急症照護計畫上路1年，健保署長石崇良今天表示，將擴大在宅急症照護適應症，放寬為所有感染症及安寧個案，預計9月進入共擬會討論，拚年底上路，估6萬人受惠。

石崇良今天出席「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄簽署儀式，宣布與扶輪社建立「321」目標合作平台，將以3年為1期，由健保署提供約200個遠距醫療設備需求的醫療院所，由扶輪社捐贈投入新台幣1000萬元以上，提升在地數位醫療技術與遠距會診品質。

健保署統計，自民國109年12月29日起推動遠距計畫，至今年6月，共123家在地院所與53家遠距計畫合作院所共同參與，供61個偏遠鄉鎮遠距會診服務，共服務約3.9萬人次；另擬自今年8月起，取消遠距會診專科別限制，並擴大適用地區，預計將有180萬人受惠。

對於去年7月起推動的在宅急症照護計畫（ACAH），石崇良接受媒體聯訪表示，過去ACAH僅限於尿路感染、肺炎及軟組織感染，今年8月起推動的門診靜脈抗生素注射（OPAT），不限於任何感染症。

石崇良表示，未來在宅急症也將比照OPAT擴大適應症，「既然門診能做的，當然居家也能做」。安寧部分，則不限於感染症，包含營養、電解質失衡等問題，或癌症控制、疼痛控制等，若有需要輸液或輸血，也都將納入在宅住院。預計今年下半年開始討論調整，盼9月提到健保共擬會，拚今年底前上路。

對於適用對象，石崇良說，目前健保居家診療計畫共收案8萬人、長照機構健保巡診則有12萬人，這20萬人中，每年約1/3到1/4人次會因感染症住院，因此預計每年約5到7萬人次受惠。

石崇良指出，明年也將再規劃「提早出院」，盼感染症患者在住院幾天、病況穩定後，可以轉到門診繼續接受靜脈注射抗生素治療，讓目前國內平均9到10天的住院天數，降到經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均的5天。

健保署統計，截至今年5月31日，ACAH計畫已收案近3000例，其中75歲以上的高齡長者佔70%，且78%個案巴氏量表分數小於20分，顯示主要服務對象為行動不便、失能者。

據統計，ACAH收案適應症以尿路感染49%最多，其次為肺炎37%和軟組織感染14%。平均照護天數顯著低於全國平均，例如肺炎平均7.9天，尿路感染和軟組織感染均為6.2天，整體平均僅6.9天，遠低於全國平均住院天數12天。推算此計畫每日可減少醫院占床數106床，有效緩解急診壅塞及病床壓力。