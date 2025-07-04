雪山隧道開車慢吞吞 最高可罰6000元

暑假即將到來，往東部旅遊車潮將大量湧入國道5號。交通部高公局表示，因隧道內禁止變換車道，如有車輛慢速行駛，將導致車流壅塞，降低整體通行效率。高公局表示，在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條，處新台幣3,000至6,000元罰鍰。

為提醒用路人依速限適當加速跟上前車，高速公路局於國道5號北向雪山隧道路段設有慢速車示警系統，藉由路側資訊可變標誌（CMS）顯示慢速車局部車號及車速，提醒行駛速度低於70公里最低速限且與前車間距超過100公尺之小客車（大客車為超過150公尺）駕駛人加速行駛，避免堵塞後方行車。

高公局於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處設置慢速車示警系統。113年共發出19.4萬次慢速提醒，占雪山隧道北向全年車流量1,092萬輛次之1.8%。而在113年暑假期間，共發出4萬次慢速提醒，占該期間雪山隧道北向通過車流量189萬輛之2.1%，顯示暑假期間雪隧慢速車比例較當年度平均值高，對整體行車順暢影響也較大。

高公局表示，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒之用，而非用於執法；惟國道公路警察局於雪山隧道南、北向各設有8處，共16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條，處新台幣3,000至6,000元罰鍰。

高公局呼籲用路人在路況許可下，儘量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺之間距，避免車速偏低成為「路隊長」而影響交通順暢，或低於最低速限而遭取締受罰。