快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

因應強降雨 水利署第五河川分署完成八掌溪疏濬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水利署五河分署派員檢查移動式抽水機試運轉。圖／水利署第五河川分署提供
水利署五河分署派員檢查移動式抽水機試運轉。圖／水利署第五河川分署提供

中央氣象署天氣預報，近期低壓帶發展可能帶來強降雨，水利署第五河川分署啟動各項防汛整備作業，已完成八掌溪428萬立方公尺、急水溪50萬立方公尺疏濬；另包括太空包預布、抽水機布設與水門檢查等各項檢查與應變整備。

水利署今天下午召開防汛整備視訊會議，務求於第一時間掌握災情並有效降低災害風險；針對近期凱米與山陀兒颱風過後的災後復建作業，五河分署截至7月已完成八掌溪428萬立方公尺疏濬、急水溪50萬立方公尺疏濬。另有13處內水熱點完成相關抽水站、水門、滯洪池整備，確保轄區內水熱點有效應對積淹水風險。

五河分署表示，並強化非工程防災資源，包含路面淹水感測器、水情即時監控、抽水機試運轉演練，自主防災社區與防汛護水志工也配合協助巡檢，全面提高災防應變能力。針對施工破堤點，也加強查核與監管，落實「施工中防汛零缺口」原則。

分署提醒民眾，可以透過經濟部水利署防災資訊服務網、Facebook防汛抗旱粉絲專頁、行動水情APP等方式，隨時掌握即時水情及防災訊息，提早因應、降低災損。

水利署五河分署防汛整備太空包預布。圖／水利署第五河川分署提供
水利署五河分署防汛整備太空包預布。圖／水利署第五河川分署提供
水利署第五河川分署防汛整備改建工程督導。圖／水利署第五河川分署提供
水利署第五河川分署防汛整備改建工程督導。圖／水利署第五河川分署提供

水利署

延伸閱讀

暴雨溢流 「成都東站變東碼頭」上熱搜 官方致歉

末日預言／防災包裡面要有什麼？防災食物挑選4原則 飲水這樣存放才喝得到

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

河南西峽也傳極端強降雨 已致8人失聯多人受困

相關新聞

遠距醫療皮膚、眼科用最多 健保署攜扶輪社推「321計畫」補助

健保署自從2020年底啟動偏鄉遠距醫療服務後，至今已逾四年，今年8月更要擴大實施科別。健保署今天與扶輪社簽訂合作備忘錄M...

丹娜絲颱風最快今生成 專家：不排除台中以南登陸 全台有機會海陸警

熱帶擾動98W會不會影響台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨熱帶擾動98W位...

國1五股交流道將完成階段性工程 將調整北出動線

交通部高公局今表示，刻正辦理國1五股交流道改善工程，除增設北入及北出匝道外，亦針對國1北上泰山轉接道至五股交流道，及五股...

夏天避免熱衰竭不能只喝水…醫師曝4方法預防 這1物不能缺少

連日的高溫讓不少人狂喝水和飲料來消暑，不少醫生也提醒一定要多補充水分，以免脫水、中暑。醫師劉博仁就表示，雖然補水很重要，但許多人都忽略電解質的重要性，若鈉和鉀不足，喝再多水也無法維持體液平衡。

健保署推動醫療去中心化 在宅急症照顧年底擬納入安寧

衛福部健保署去年啟動「在宅急症照護試辦計畫」，收治適應症為尿路感染、軟組織感染、肺炎個案，讓患者免去住院在家接受治療。健...

丹娜絲颱風將成形來勢洶洶 東港小琉球航線6日停航

受熱帶性低壓環流影響，東港、小琉球船班航線5日正常行駛，6日全日停航，7日則視海象另行公告；另今日下午1時起至5日全天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。