因應強降雨 水利署第五河川分署完成八掌溪疏濬

中央氣象署天氣預報，近期低壓帶發展可能帶來強降雨，水利署第五河川分署啟動各項防汛整備作業，已完成八掌溪428萬立方公尺、急水溪50萬立方公尺疏濬；另包括太空包預布、抽水機布設與水門檢查等各項檢查與應變整備。

水利署今天下午召開防汛整備視訊會議，務求於第一時間掌握災情並有效降低災害風險；針對近期凱米與山陀兒颱風過後的災後復建作業，五河分署截至7月已完成八掌溪428萬立方公尺疏濬、急水溪50萬立方公尺疏濬。另有13處內水熱點完成相關抽水站、水門、滯洪池整備，確保轄區內水熱點有效應對積淹水風險。

五河分署表示，並強化非工程防災資源，包含路面淹水感測器、水情即時監控、抽水機試運轉演練，自主防災社區與防汛護水志工也配合協助巡檢，全面提高災防應變能力。針對施工破堤點，也加強查核與監管，落實「施工中防汛零缺口」原則。

分署提醒民眾，可以透過經濟部水利署防災資訊服務網、Facebook防汛抗旱粉絲專頁、行動水情APP等方式，隨時掌握即時水情及防災訊息，提早因應、降低災損。